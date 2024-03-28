Araç sahiplerinin dikkatine: İşte 28 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş yapılan zamdan sonra fiyatlar güncellendi. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
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Araç sahipleri tarafından benzin fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımış ve benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Sizler için güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin, LPG ve benzin litre fiyatı...
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,97 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,02 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,44 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,02 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL