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Van İl Seçim Kurulu, seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetmişti. Mazbatanın da en çok oy alan ikinci sıradaki AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. DEM Parti'den bugün yapılan açıklamada, kararın iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunulduğu kaydedildi.

DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.

Abdulahat Arvas İL SEÇİM KURULU AÇIKLAMA YAPTI Van İl Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Seçimde kesinleşmemiş sonuca göre başkanlığı kazanan Dem adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi" denildi. REKLAM

Abdullah Zeydan KAÇ OY ALMIŞLARDI? 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan 245 bin 573 oy sayısı ve yüzde 55,48 oy oranı ile birinci oldu. İkinci sırada da 120 bin 147 oy sayısı ve yüzde 27,147 oy oranı ile AK Partili aday Abdulahat Arvas yer aldı. DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İTİRAZDA BULUNDUK DEM PARTİ'den bugün yapılan açıklamada da, "AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin itirazımızı Yüksek Seçim Kurulu'na yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Abdullah Zeydan ve avukatlarımızın bugün saat 10:05’te yaptığı başvuruda Van İl Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi talebinde bulunuldu" ifadeleri kullanıldı. Abdullah Zeydan'ın memnu hakları geri alındı BARO BAŞKANI: USULE AYKIRI BİR KARAR ALINIYOR DHA'da yer alan habere göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasına ilişkin Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile Zeydan'ın dosya avukatı Mahsuni Karaman açıklama yaptı. Nahit Eren, "Burada başvuru tarihinde geçerli mahkeme kararıyla yasal engel olmayan bir adaydan bahsediyoruz. Adaylığı askıya çıkmış ve itiraza konu edilmemiş. Kesinleşmiş ama sonrasında usule aykırı bir karar alınıyor. Başvuru tarihinde KHK ile ihraç edilmiş gibi bir durum söz konusu değil" dedi. ZEYDAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA Avukat Mahsuni Karaman, "Zeydan'a anasının ak sütü gibi helal olan, halktan aldığı referansla düzenlenecek olan o mazbatayı teslim etmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar veriyor. Uymuyorlar, etmiyorlar. Ne yapacağız? Türkiye'de hukuk ortadan kalkmıştır. Bu net. Türkiye'de ne seçmenin ne de seçilenin hukuki güvenliği yoktur. Hukuk, belirsiz ve öngörülenden çıkmıştır. Ne kazanılmış haklara ne de hukuk kurallarına uyulmamaktadır. Kesinleşmiş olarak görülen her karar ve kural istenildiği zaman siyasetin müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Abdullah Zeydan, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP milletvekillerine yönelik yapılan operasyonda 12 milletvekili arkadaşıyla beraber tutuklanmıştı. 5 yıl 2 ay boyunca Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile beraber tutuklu kalmıştı. Zeydan'la ilgili bir mahkumiyet hükmü verilmişti. 2022'nin Ocak ayında tahliye olduktan sonra 5 yıllık tutuklu kaldığı süreyi 3 yıl 1 aylık cezasına mahsup etmek suretiyle Zeydan'ın infazının tamamlanmış olduğunu ortaya koyduk. Bunu ortaya koyarken de infaz hakimliğinden bir karar aldık. Hal böyle olunca Zeydan, 4 Kasım 2016'da 2019'un sonuna kadar 3 yıl 1 aylık kısmı cezasına mahsup edilince o tarih itibarıyla infazı bitmiş sayıldı. Adli sicil kanunundaki 3 yıllık bekleme süresinin de infazın bittiği 2019 tarihinde sayarsak, 2022 itibarıyla bittiğini ve 3 yıllık bekleme süresi de bitmesi nedeniyle Zeydan'la ilgili hükmü veren mahkemeye memnu haklarının iade etmesini talep ettik. Bu talep, 21 Mart 2023 yılına ait bir talepti. 4 Nisan 2023'te Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi talebimizi kabul ederek, Zeydan'ın memnu haklarının iadesine karar vermiştir" diye konuştu.

"ADAYLIĞI KONUSUNDA TARTIŞMA BULUNMAKSIZIN BU SEÇİME GİRDİ" Karaman, şöyle devam etti: "10 Nisan'da söz konusu kararın hem tarafımıza hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebliğ edilmesini talep etmiştik. 25 Nisan'da mahkeme, söz konusu kararla ilgili bir kesinleştirme tutanağı hazırlayarak, memnu hakların iadesine ilişkin kararı da kesinleştirmişti. Bu karar, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. 'Zeydan'ın adli sicil kaydı ve sabıka kaydı yoktur' şeklinde düzenlendi. Memnu hakları iadesi kararı da söz konusu adli sicil kaydına da işlendi. YSK ya da İl Seçim Kurulu'na bu konuda eski bir mahkumiyet varsa, memnu haklar iadesi kararı ve sabıka kaydı ibraz edilir. Zeydan bu prosedürleri yerine getirerek YSK'nın kesin aday listelerine adaylığı konusunda tartışma bulunmayan bir aday olarak bu seçime girdi. Az önce hukuk güvenliğinden bahsettim. Bu, siyasetin elinde pusu kurma aracı olarak kullanılıyor. Seçimden önceki son 1 saatlik mesai saati içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne müracaat ettiğini, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise kesinleşmiş o kararını kaldırarak, yeniden bir ek karar verdiğini ve Zeydan'la ilgili 1 yıl önce verilen ve kesinleşen memnu hakları kararını kaldırdığını öğrenmiş olduk. Gerçekten de saat 16.55'te bu kaldırma kararını Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğini ve adli sicil kaydına işlediğini öğrenmiş bulunuyoruz."

BAKIRHAN VE HATİMOĞULLARI'DAN AÇIKLAMA DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı. YSKnin Zeydanın adaylığına onay verdiğini söyleyen Bakırhan, "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesinin bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu. YSK üyelerini duyarlı olmaya çağıran Bakırhan, "Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, dikkate almak dışında bir seçenek yoktur." dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da başvuru süreçlerinin ardından adaylığı kesinleşen Zeydan ile ilgili seçimden 2 gün önce alınan kararı kabul etmeyeceklerini söyledi. Mahkeme kararına karşı itirazlarını gerçekleştireceklerini belirten Hatimoğulları, bu itirazın hukuk çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Hatimoğulları, "İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydana verilmezse bunun anlamı şudur; hukuksuzluğa YSK de bir imza atmış olacaktır, başka hukuksuzlukların önünü açacaktır." diye konuştu. Karardan derhal dönülmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılarak karar verilmelidir." dedi. İtiraz dilekçelerinin hazırlandığını kaydeden Hatimoğulları, dilekçenin Ankaraya iletilmek üzere Vandan verileceğini kaydetti. DEMİRTAŞ: HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULMALI Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. "Halkın kararlı iradesine halen saygı duymayanlar, geçen on yıldan ders almayanlar da var. Biz tüm hukuksuzluklara rağmen diyaloğun, barışın önünü açmaya çalışırken birileri ısrarla provokasyon peşinde koşmaktadır" diyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesinde halkın iradesine saygı duyulması gerektiği açıklamasını anımsattı. Demirtaş, şunları söyledi: "Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da Hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz. Van halkı başta olmak üzere tüm halkımızı, demokrasi yanlısı tüm güçleri, siyasi partileri bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırıyoruz. Zaman gerilim, çatışma zamanı değil, barışı inşa etme zamanıdır. Tüm siyasetçiler ve ülkeyi yönetenler Kürt halkının bu sesini duymalıdır." ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (seçilme) haklarının geri alınmasına tepki gösterdi. İkinci olana mazbata verme rezaleti

Van halkının iradesini pusu kurmaktır.



Van halkının iradesine saygılı olmak hepimizin boynunun borcudur. pic.twitter.com/jRxz8Vo2qx — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 2, 2024 Özel, "Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" ifadelerini kullandı. Özel, şöyle devam etti: "Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır." "VAN HALKINA SAYILI OLMAK BOYNUMUZUN BORCU" "Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı" diyen Özel, "Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu" ifadelerini kullandı. "İSTANBUL'DA YAPMIŞLARDI" Özel, şunları söyledi: "Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK'da şaşar noktasına gelir. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler." İMAMOĞLU'NDAN ZEYDAN AÇIKLAMASI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez" dedi. Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2024 İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı ve şunları paylaştı: "Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terk edip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum." “YSK, İLÇE SEÇİM KURULLARINA YAPILAN BASKILARA ACİLEN MÜDAHALE ETMELİ” İmamoğlu, başka bir paylaşımı ile "Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli." ifadelerini kullandı. twitter ÖMER ÇELİK: İL SEÇİM KURULU YETKİLİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın arkasından seçimi 2'nci tamamlayan AK Parti adayına mazbata verilmesi kararına ilişkin soru üzerine, "Bu konu il seçim kurulunun takdirinde olan bir konu. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Memnu hakların iadesi konusunda bu gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle il seçim kurulu böyle bir karar almış. Dolayısıyla bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümet alanının müdahale edebileceği bir alan değil. Yani onlar böyle bir şeyi ifade ediyorlar; ama doğrudan memnu hakların iadesiyle ilgili şartların yerine gelmemesiyle ilgili bir konu. Burada il seçim kurulu yetkili. Daha sonra da YSK en nihai karar merci olarak yetkili. Dolayısıyla konu hukuki bir konu. Şimdi burada itiraz edeceklerse yapacakları itiraz mekanizmaları bellidir. Seçim sistemimiz her türlü itiraz mekanizmasını düzenlemiştir. Sistemin bir sürü güvenlik sibobu vardır, tam olarak ortaya çıkması için. Hukuken haklılarsa zaten sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır. Ama hukuken haklı değillerse de seçilme şartları yerine gelmemişse dolayısıyla buna da herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı. CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN VAN’A HEYET Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor. KARARIN ARDINDAN GÖSTERİLER VE MÜDAHALE Kararın ardından Van'da protestolar başladı. Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü saat 14.00'te parti binasında açıklama yapılacağını duyurdu. Açıklama öncesi polis güvenlik önlemlerini artırdı ve DEM Parti binası çevresini kapattı. Caddelerde ateş yakıp slogan atan gruplara polis müdahale ederken çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van İl Seçim Kurulunun DEM Partiden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına ilişkin "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız." diye konuştu.

Van'da gece saatlerinde devam eden gösterilerde sokaklarda ateş yakıldı.

İZMİR'DE DE PROTESTO Van’daki kararın ardından İzmir'de gösteri düzenlendi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin protestosuna polis müdahalede bulunurken gözaltıların olduğu bildirildi.