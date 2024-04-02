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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! Lucescu'yu solladı... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! Lucescu'yu solladı...

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu kırdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 22:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:43
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        • 1

          Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

        • 2

          Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisine rekoruna ortak olan Buruk, Hatayspor karşısında alınan galibiyetin ardından Lucescu'yu geçti ve bu rekorun tek başına sahibi oldu.

        • 3

          19 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

          Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesinden galibiyetle ayrıldı ve Rumen teknik adamı geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

        • 4

          31 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

          Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

        • 5

          Ligde geride kalan 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 84 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

        • 6

          50 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

          Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

        • 7

          Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 31. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

        • 8

          Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

        • 9

          Okan Buruk'lu Galatasaray ayrıca, Hatayspor galibiyetiyle ligde üst üste 12. kez kazandı.

        • 10

          Sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi de 19 maça çıktı.

        • 11
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