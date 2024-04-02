Galatasaray - Hatayspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Lider Galatasaray, Süper Lig'de kazanmaya devam ediyor... 31. haftada düşme hattındaki Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanarak üst üste 12. galibiyetine imza attı. Cimbom'a zaferi getiren gol 12. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 84'e yükseltip, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar zorlandığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Cimbom'a üç puanı getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Hatayspor'un 58. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET!
Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 12. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı.
Puanını 84'e yükselten Aslan, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ise maç fazlasıyla 5'e çıkardı.
Kümede kalma savaşı veren Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.
12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.
23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.
27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.
58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.
63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Tete), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 84 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 68 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Vinicius), Zaha (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 77 Dadashov), Dele-Bashiru, Rivas (Dk. 90+5 Boudjemaa), Strandberg (Dk. 77 Pedro)
Gol: Dk. 12 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rivas, Dk. 45+4 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Nelsson, Dk. 90+1 Vinicius (Galatasaray)