Arda Güler isyan etti: "Sinir bozucu!"
Bu yaz büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti'yle bir görüşme gerçekleştirdi
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, süre alamadığı Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin tüm detayları...
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Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti.
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Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
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Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dedi.
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İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.
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Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.
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Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.
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Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.
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Öte yandan İtalyan spor sitesi Calciomercato'da yer alan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabilmek için gelecek yaz transfer döneminde Real'den ayrılabileceği belirtildi.
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Genç yeteneğin transferi için en istekli takımın ise Milan olduğu ileri sürüldü.
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Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da kadrosuna kiralık olarak kadrosuna katan Milan hem oyuncunun gelişimine yardımcı olmuş hem de katkı almıştı.
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GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanıyor.
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Ancak Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.