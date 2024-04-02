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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler isyan etti: "Sinir bozucu!" - Futbol Haberleri

        Arda Güler isyan etti: "Sinir bozucu!"

        Bu yaz büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti'yle bir görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:13
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          Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, süre alamadığı Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin tüm detayları...

        • 2

          Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti.

        • 3

          Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

        • 4

          Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dedi.

        • 5

          İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.

        • 6

          Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.

        • 7

          Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.

        • 8

          Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.

        • 9

          Öte yandan İtalyan spor sitesi Calciomercato'da yer alan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabilmek için gelecek yaz transfer döneminde Real'den ayrılabileceği belirtildi.

        • 10

          Genç yeteneğin transferi için en istekli takımın ise Milan olduğu ileri sürüldü.

        • 11

          Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da kadrosuna kiralık olarak kadrosuna katan Milan hem oyuncunun gelişimine yardımcı olmuş hem de katkı almıştı.

        • 12

          GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

          Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.

        • 13

          İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanıyor.

        • 14

          Ancak Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

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