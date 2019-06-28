BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta beyaz eşya, mufak gereçleri, tabak ve bardak takımları, çocuklar için oyuncak, ev tekstili ürünleri, tekstil ürünleri ayakkabı ve terlik çeşitlerinde indirim var. Bu haftaki indirimli ürünleri ayrıntılı incelemk isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 28 HAZİRAN

8 kg yıkama kapasiteli, 1000 devir Keysmart Çamaşır Makinesi 1299 TL