28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta beyaz eşya, mufak gereçleri, tabak ve bardak takımları, çocuklar için oyuncak, ev tekstili ürünleri, tekstil ürünleri ayakkabı ve terlik çeşitlerinde indirim var. Bu haftaki indirimli ürünleri ayrıntılı incelemk isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 28 HAZİRAN
8 kg yıkama kapasiteli, 1000 devir Keysmart Çamaşır Makinesi 1299 TL
Dijitsu Mini Buzdolabı 479 TL
Corby Mini Drone 99 TL
Chef’s kendinden süzgeçli, paslanmaz çelikten üretilmiş Aile Boy Çaydanlık Seti 79 TL
Mermer Desenli Sosluk 14,90 TL
2 yıl garantili Fakir Rhapsody Blender Set 149 TL
Mini Süzgeç 1,65 TL
Mikado Nostaljik Radyo 99 TL
Altus Tost Makinesi 149 TL
Chef’s Mermer Desenli Krep Tava 19,90 TL
Mermer Desenli Sahan 15,90 TL
Paşabahçe 6’lı Kavanoz 8,50 TL
Lav Esta 12 Parça Çay Seti 21,90 TL
Paşabahçe 4’lü Diamond Ayaklı Su Bardağı 19,90 TL
Pilsan Kaydırak 75 TL
Hikaye Kitabı 4,50 TL
Gökyüzü Fatihleri oyuncak çeşitleri 11,90 TL
Tek Fiyat Mutfak Aletleri 2,25 TL
Paşabahçe 2’li Borcam 25 TL
Kelime Oyunu 32,50 TL
2 yıl garantili Dijitsu Vantilatör 99 TL
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