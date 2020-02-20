Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ve teknolojik aletler raflardaki yerini alacak. BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde, FGD Uydu Alıcılı Televizyon, Cam Ankastre Set, Erkek Bakım Seti, kulak burun kıl alma cihazı ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...