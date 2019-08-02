her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerle çıkıyor. BİM 1 AĞUSTOS 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Derin dondurucu, dkahve makinesi, davlumbaz, çay makinesine kadar bir çok ürünler BİM'de yerini alıyor. İşte BİM 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...