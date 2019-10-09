Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 11 EKİM 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde Ankastre Set, tost makinesi, gözleme sacı ve çocuk oyuncakları olmak üzere birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 11 Ekim ürünler kataloğu...