Küresel bilgisayar pazarı, 2021 yılını yüzde 15’lik büyüme ile tamamladı. Araştırma kuruluşu Canalys’nin verilerine göre 2019’de 298 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirilen pazarda, bu rakam 2021 yılında 341 milyon adedi aştı. Bu hacim ile pazar, 2012 yılından bu yana en yüksek sevkiyat rakamına ulaşarak, son 10 yılın rekoruna imza attı.

2020 yılında 220 milyar dolar seviyesinde olan masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarından elde edilen gelir ise 2021 yılında 250 milyar doları geçti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2021’de günlük ortalama sevkiyat adetleri 1 milyona dayanan pazarın, Covid-19 pandemisinin başladığı 2019'dan itibaren ulaştığı 2 yıllık bileşik büyüme oranı da yüzde 13’ü buldu.

Yıllık toplam sevkiyat adetleri 400 milyona koşuyor

LENOVO LİDER, APPLE EN ÇOK BÜYÜYEN MARKA

Marka bazında bakıldığında ise Lenovo, 82 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 24.1’lik payla pazarda liderliğini sürdürürken; Lenovo’yu 74 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 21.7’lik payla HP, 59 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 17.4’lük pay ile Dell takip etti.

2021’de 29 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 8.5’lik pay elde eden Apple, yıllık bazda elde ettiği yüzde 28.3’lük büyüme ile bilgisayar pazarından geçen yıl en çok büyüyen marka oldu.

Hangi marka ne kadar sattı?

Marka 2021

Sevkiyat (Bin) 2021

Pazar Payı 2020

Sevkiyat (Bin) 2020

Pazar Payı Yıllık

Büyüme Lenovo 82,142 24.1% 72,646 24.4% 13.1% HP 74,072 21.7% 67,688 22.7% 9.5% Dell 59,300 17.4% 50,273 16.9% 18.0% Apple 28,958 8.5% 22,574 7.6% 28.3% Acer 24,383 7.1% 20,023 6.7% 21.8% Diğer 72,198 21.2% 64,430 21.6% 12.1% Toplam 341,053 100.0% 297,614 100.0% 14.6%

GELİŞMİŞ PAZARLARDA KİŞİ BAŞINA 2 VEYA DAHA FAZLA PC DÜŞÜYOR

2021’in pazarda PC'nin iş, öğrenim ve eğlencenin merkezindeki yerinin sağlamlaştırarak, tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Canalys Kıdemli Analisti Ishan Dutt, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sürekli arz kısıtlamalarına rağmen, pazarın etkileyici bir çift haneli büyüme kaydetmesi, son 12 ayda PC talebinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli bakıldığında 2021'deki en önemli gelişmeler PC penetrasyon ve kullanım oranlarındaki büyük artışlar oldu. PC'ler artık hem genç öğrencilerin hem de daha yaşlı aile üyelerinin elindeyken, kişi başına iki veya daha fazla PC'ye sahip olmak gelişmiş pazarlarda daha yaygın hale geldi. Pandeminin başlangıcından bu yana, sevk edilen bilgisayarların normalden daha büyük bir kısmı, özellikle eğitim ve uzaktan çalışma gibi alanlardaki yeni eklemeler oldu. Bu, PC endüstrisi için sürekli başarı için zemin hazırladı.”

‘2021 DÖNÜŞÜM YILI OLDU, 2022 İVME YILI OLACAK’

“2021 dijital dönüşümün yılıyken, 2022 dijital ivmenin yılı olacak” diyen Canalys Baş Analisti Rushabh Doshi ise son rakamlar ve beklentiler ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Son iki yılda, etkileri tedarik zincirini bozmaya devam eden ve sadece PC'lerin kullanılabilirliğini değil, aynı zamanda akıllı telefonları, otomobilleri ve sunucuları da etkileyen teknolojiye olan talep patladı. PC satıcıları her zamankinden daha karmaşık bir durumdayken, tüketici harcama kalıpları değişiyor. Her yerden çalışmamızı, dünya çapında işbirliği yapmamızı ve ultra üretken kalmamızı sağlayan birinci sınıf PC'ler, monitörler, aksesuarlar ve diğer teknoloji ürünlerine yapılan harcamalardan sektördeki gelir artışını göreceğiz. Daha hızlı, daha iyi, daha dayanıklı ve daha güvenli bilgisayarların önemi hiç bu kadar büyük olmamıştı ve sektör bu ivmeyi devam ettirmek için yenilik yapmaya ve sınırları zorlamaya istekli.”