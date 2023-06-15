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Beyonce İsveç'de enflasyonu yükseltmekle suçlandı

ABD'li pop yıldızı Beyonce'nin İsveç'in Stockholm kentinde verdiği konserin ülkenin enflasyonunu yükselttiği iddia edildi. Beyonce'nin İsveç'te konser verdiği Mayıs ayında, enflasyon beklentileri aşarak yüzde 9.7'ye ulaştı

Giriş: 15.06.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Beyonce İsveç'de enflasyonu yükseltmekle suçlandı
ABD'li yıldıza 'enflasyon' suçlaması!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'li pop yıldızı Beyonce, İsveç'te enflasyonu yükseltmek ile suçlanıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de konser veren Beyonce'un ülkede enflasyonu artırdığı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, şarkıcının geçen ay İsveç'te dünya turuna başlaması, otellerde ve restoranlarda talep patlamasına yol açtı ve bu durum ülkenin ekonomik istatistiklerine yansıdı.

Öyle ki, ülkedeki enflasyon Mayıs ayında beklentileri aşarak yüzde 9.7'ye ulaştı. Nisan ayında yüzde 10.5 olan enflasyon rakamının, Mayıs ayında yüzde 9.4'e düşmesi bekleniyordu.

2 MİLYAR STERLİN HASILAT BEKLENİYOR

Danske Bank İsveç baş ekonomisti Michael Grahn, Beyonce konserinin ülkedeki otel fiyatlarını artırdığını da aktardı.

Şarkıcının yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesinin büyük bir ekonomik etki yarattığı belirtilirken, turnenin Eylül ayında sona erene kadar yaklaşık 2 milyar sterlin hasılat yapabileceğine inanılıyor.

Beyonce'nin iki gece boyunca 46 bin kişilik bir kalabalığa konser verdiği Stockholm konserlerine dünyanın dört bir yanından katılım olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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