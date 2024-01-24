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        Haberler Ekonomi Turizm Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy, Beşiktaş, Esenyurt Airbnb şampiyonu - Turizm Haberleri

        Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy, Beşiktaş, Esenyurt Airbnb şampiyonu

        İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'daki Airbnb kullanımını haritalandırdı. İşte ilçe ilçe Airbnb raporu. Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 24.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:29
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        İstanbul'un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
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        İstanbul Planlama Ajansı, ‘Airbnb Yasası: Kısa Süreli Kiralamaların Konut Kriziyle İlişkisi’ raporunu yayınladı.

        Rapor, farklı ülkelerde Airbnb’ye yönelik düzenlemeleri araştırıp verilerle İstanbul’daki Airbnb kullanımı haritalandırdı. İstanbul’da Airbnb’deki kayıt sayısı sadece 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 23 binden 38 bine çıkarken, rapor bu artışın etkilerini araştırdı.

        Rapordan öne çıkanlar…

        * Airbnb’nin bilinirlik artışının yanı sıra kamuoyu gündeminde son yıllarda yoğun bir şekilde yer almasının temelinde konut sorunu ve turizm ilişkisi yer alıyor.

        * İstanbul’da 2021’den bu yana etkisini arttıran konut problemi, kent sakinlerini şehrin dışına iterken, bunun sebepleri de tartışma konusu oldu. Konutların kısa süreli kiralanması da son yıllarda sebepler arasına eklendi.

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        * Birçok dünya metropolü, Airbnb ve ona benzer kısa süreli kiralama uygulamaların konut krizindeki etkisini ortadan kaldırmak için vergilendirmede değişiklik, süre kısıtlaması vb. birtakım yaptırımları gündemine alıyor.

        KULLANICI SAYISI SON 2 YILDA YÜZDE 70 ARTTI

        * İstanbul’da 2021 yılında 22.695 olan Airbnb kaydı sayısı, iki yılda yüzde 70 artarak 2023 sonunda 37.992’ye yükseldi.

        * Airbnb’nin en çok kullanıldığı ilçe toplam ilanların %23’ünü barındıran Beyoğlu oldu, onu Şişli (%14,6), Fatih (%10,2), Kadıköy (%9,7), Beşiktaş (%6) ve Esenyurt (%4,3) izledi.

        * İstanbul genelindeki kayıtların %70,5’ini tüm evin/dairenin kiralandığı konaklama türü oluşturuyor. Kayıtların %27,7’sini oluşturan ve ev sahibinin kendi evinde misafirlere kiraladığı özel odaları ifade eden özel oda türü Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Fatih gibi ilçelerde öne çıkıyor.

        KISA SÜRELİ KİRALAMA SEKTÖRE DÖNÜŞÜYOR

        • Airbnb yalnızca ev sahiplerinin ek gelir elde etmek amacıyla kullandığı bir

        hizmet olmaktan çıktı. Uygulama, birden fazla ev kiralayıp ve/veya satın alarak bu evleri Airbnb’de listeleyen bireysel ya da kurumsal Airbnb işletmecilerinin de dâhil olduğu bir sektöre dönüştü.

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        * 2023 sonu itibarıyla 10’dan fazla kaydı olan ev sahipleri (393 hesap), toplam ev sahibi sayısının sadece yüzde 2,1’ini oluştururken kayıtların yüzde 22’sine sahip (8.353 ilan). Sadece 1 kayda sahip kullanıcılar ise bütün kullanıcıların yüzde 72’sine denk düşerken toplam kayıtların yalnızca yüzde 35’ini (13.348 ilan) oluşturuyor.

        * Airbnb birimlerinin yoğunlaştığı bölgelerde uzun vadeli konut kiralamada zorluklar yaşanabiliyor ve bu durum, yerel sakinler için uygun fiyatlı konuta erişimde zorluklara neden oluyor.

        * İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma sonucu Beyoğlu ilçesinde ve Kadıköy’ün merkez bölgesinde Airbnb’nin ve turizm fonksiyonunun belli bölgelerde sınırlandırılarak kontrol altına alınması, konut yerleşim alanları içinde konaklama tesisi yer almaması ve konaklama tesisi için geçici ruhsat düzenlenememesi önerileri öne çıktı.

        * Aynı binadaki mülk sahiplerinin izni ile Airbnb hizmetinin serbest bırakılması şartı, tüm binanın turizm fonksiyonuna dönüşmesini teşvik ediyor. Dolayısıyla konut alanlarında kira artışının devam etmesi, yerel kimliğin yok olması gibi sorunların süreceği öngörülüyor.

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