Beymen'den ikinci el lüks çanta satışı için platform

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Beymen müşterilerinin az kullandıkları veya hiç kullanmadıkları lüks çantalarını satışa sunarak yeniden hayat bulmalarına aracılık edecek Beymen Reborn platformunu kullanıma sundu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Beymen’in lüks moda alanındaki uzmanlığını, tasarımların değerini sahiplenen ve koruyan güvenilir bir satış platformu ile lüks ikinci el ürün pazarına taşıyan Beymen Reborn, lüks çantaların satışıyla başladı.

Moda ürünlerinin yaşam döngüsünü uzatmayı ve bu sayede kullanım başına maliyetlerini düşürerek karbon ayak izlerini azaltmayı hedefleyen Döngüsel Moda’ya odaklanan Beymen Reborn ile çantaların yeniden hayat bulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerinin alışveriş tercihlerine yansıdığını görüyoruz. Beymen Reborn ile Beymen dostlarının Döngüsel Moda’ya katılımlarını artırmayı, moda endüstrisinde giderek daha fazla farkındalıkla yaklaşılan çevresel uygulamalar ve Sürdürülebilirlik Hareketi’ne bireysel olarak katkı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yüksek kaliteli malzeme ve işçilikleriyle öne çıkan lüks çantaların yaşam döngülerini uzatmayı hedeflediğimiz Beymen Reborn’u, ilerleyen dönemlerde farklı kategoriler ile zenginleşecek bir program olarak tasarladık” ifadelerini kullandı.

'ÖNCÜ ADIM OLMA NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Çapçı, “Bugün, lüks ikinci el çanta satış platformumuz Beymen Reborn ile önümüzde yeni bir pencere açılıyor” diyerek Sürdürülebilir Moda’nın Beymen Group için öneminin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Modada ‘sürdürülebilirlik’ kavramı; tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan kıyafet ve aksesuarlarımızın kullanım sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan birçok alanı kapsıyor. Beymen için “Sürdürülebilir Moda”, çevreye duyarlı, sosyal alanlarda adil ve eşitlikçi, kültürel olarak saygılı, insancıl ve ekonomik olarak uygulanabilir iş modellerini kapsayan, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma hedefiyle uygulamaya aldığımız çok yönlü öğelerle şekilleniyor. Beymen Reborn, sürdürülebilirlik konusunda bu zamana dek yaptığımız çalışmalara yeni bir zemin kazandırırken, yakında duyuracağımız yenilik ve uygulamaların da öncü adımı olma niteliği taşıyor.”

Elif Çapçı, Z kuşağının önceliklerine de değinerek; “Beymen olarak ürün seçkimizi oluştururken Z kuşağının modaya bakış açısını, yaşam tarzını ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen tercihlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Döngüsel modayı merkezine alan Beymen Reborn ile bu kuşağın beklentilerine ve alışveriş alışkanlıklarına da hitap ediyoruz” dedi.

Yüze yakın seçili markanın imzasını taşıyan lüks ikinci el çantaların satışa sunulabildiği Beymen Reborn için başvurular Beymen.com’daki Beymen Reborn sayfasından yapılıyor. Beymen müşterileri, Beymen Reborn ile ikinci el çantalarını dört adımda satışa sunabiliyor ve dünyaca ünlü markaların ikinci el modellerine sahip olabiliyor.

DENİZTEMİZ DERNEĞİ'NE BAĞIŞ SEÇENEĞİ

Beymen Reborn, satışa sunulan çantalardan elde edilecek gelir için ödeme seçeneklerinde “bağış” opsiyonuna da yer verdi. Beymen, bağış opsiyonunu seçen müşterilerinin çantalarının satışından elde ettiği geliri, herhangi bir hizmet komisyonu kesintisi uygulamadan müşterileri adına DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’ya bağışlıyor.

Beymen Reborn programına Beymen ve Beymen.com’un yanı sıra Zorlu Center’da yer alan Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Tod’s ve Valentino butikleri ile İstinyePark’ta yer alan Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Celine, Christian Louboutin, Dolce & Gabbana ve Etro butiklerinden satın alınmış çantalar ile katılmak mümkün.

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