Berk Keklik, öğrencinin vaadini gerçekleştirdi
Sosyal medyada 'Uberküloz' kullanıcı adıyla içerik üreten oyuncu Berk Keklik, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda başkanlık seçimini kazanan 6'ncı sınıf öğrencisi Çağan Kocabaş'ın vaadini gerçekleştirdi
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'Uberküloz' adlı sosyal medya içerik üreticisi 24 yaşındaki oyuncu Berk Keklik'ten takdir alan davranış.
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Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda, okul başkanlığına aday olan Çağan Kocabaş, seçimleri kazanması durumunda Berk Keklik'i okula getirme vaadinde bulundu.
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Yapılan seçimlerin ardından okul başkanı seçilen Çağan Kocabaş, sosyal medya hesabından Berk Keklik ile iletişime geçip kendisini okula davet etti.
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Berk Keklik, kendisine yapılan bu çağrıya kayıtsız kalamayarak Kahramanmaraş'taki ortaokulu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Berk Keklik, büyük ilgi gördü.