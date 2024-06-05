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        Haberler Magazin Berk Keklik, öğrencinin vaadini gerçekleştirdi - Magazin haberleri

        Berk Keklik, öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

        Sosyal medyada 'Uberküloz' kullanıcı adıyla içerik üreten oyuncu Berk Keklik, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda başkanlık seçimini kazanan 6'ncı sınıf öğrencisi Çağan Kocabaş'ın vaadini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:24
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          'Uberküloz' adlı sosyal medya içerik üreticisi 24 yaşındaki oyuncu Berk Keklik'ten takdir alan davranış.

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          Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda, okul başkanlığına aday olan Çağan Kocabaş, seçimleri kazanması durumunda Berk Keklik'i okula getirme vaadinde bulundu.

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          Yapılan seçimlerin ardından okul başkanı seçilen Çağan Kocabaş, sosyal medya hesabından Berk Keklik ile iletişime geçip kendisini okula davet etti.

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          Berk Keklik, kendisine yapılan bu çağrıya kayıtsız kalamayarak Kahramanmaraş'taki ortaokulu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Berk Keklik, büyük ilgi gördü.

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