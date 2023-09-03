Benzin fiyatlarına 3 Eylül rakamları araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz akşam benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından "Benzin fiyatları ne kadar?" ve "Motorin fiyatları ne kadar?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte güncel 3 Eylül motorin ve benzin fiyatları...