Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu 258 dolardan 242 dolara geriledi. Dolar kuru da 7 TL’nin altına indi. Benzinde, bu gece 19 kuruş indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda motorin de bir miktar gevşedi. Tonu, 252 dolardan 245 dolara düştü. Motorinde de yarın gece 10 kuruş düzeyinde bir indirim hesaplanıyor. Uzmanlar, “Motorinde indirim göründü. Ancak, ürün fiyatlarında sert yukarı yönlü bir hakeretin yaşanmaması koşuluyla” dedi.