Güncel akaryakıt fiyatları ve son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar ve araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Benzin ve motorine zam geleceği iddialar arasında yer alıyor. Peki benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...