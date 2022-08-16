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Benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmesi! Akaryakıt zammı geri alındı! 2022 motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmesi! Akaryakıt zammı geri alındı! 16 Ağustos güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benzin fiyatlarına gelen 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına yapılması planlanan 1 lira 26 kuruş zam iptal edildi. Petrol piyasalarında yaşanan yüzde 5'lik sert düşüşün ardından güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları araştırılıyor. İşte, 16 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG ve benzin fiyatları...

16.08.2022 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Piyasalarda yaşanan dalgalı seyir benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber benzin fiyatlarına 1.10 TL zam yapılmıştı. Motorin fiyatlarına uygulanacak olan 1 lira 26 kuruş zam, petrol piyasasında gözlemlenen sert düşüşün ardından iptal edildi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanırken araç sahiplerinin gündeminde "Motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, indirim var mı?" sorusu yer alıyor. İşte, 16 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir  motorin, LPG ve benzin fiyatları...

  • MOTORİN FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.

  • BENZİNE 1 LİRA 10 KURUŞ ZAM!

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

  • MOTORİN ZAMMI GERİ ÇEKİLDİ!

    Benzine geçtiğimiz akşam gelen zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına 1 lira 26 kuruş zam gelmişti. Ancak edinilen bilgiye göre uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. 

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti.  

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