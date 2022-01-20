FİLİSTİN'DEN GÖÇ ETTİLER

Gigi ve Bella Hadid'in baba tarafı Filistin kökenli. Dünyaya Hasıra kentinde gözlerini açan Hadid kardeşler daha sonra Suriye'ye oradan da ABD'ye göç etti. Hadid ailesinin iki erkek beş tane de kız çocuğu bulunuyor. Kendisi Los Angeles'ın en tanınmış emlak geliştiricilerinden biri olan Mohamed Hadid'in Instagram paylaşımında anlattığına göre ablası Ghada da henüz 16 yaşındayken üniversiteye girdi ve sonra başarılı bir kariyer yaptı.