Bekçi maaşları 2023: Zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu?

"Bekçi maaşları ne kadar?" sorusu bekçilik alımlarının hız kazanmasıyla birlikte gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bekçi olmak isteyen kişiler asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bekçi maaşlarının ne kadar olduğunun yanı sıra bekçi olmak için gerekli şartları ve kaç saat çalıştıklarını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur ve memur emeklisi maaş artışını yüzde 30 olarak belirledik" açıklamasında bulundu. Bekçi maaşları, eğitim durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yapılan bu zammın ardından en düşük memur ve emekli maaşları belli olurken bekçi maaşları da netlik kazanmış oldu. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, Lise, Üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alır? İşte 2023 zamlı bekçi maaşları…

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine zam yapıldı. Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı yüzde 30'a yükseltildi. Böylelikle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.

Ocak ayında gelen yüzde 30 zam ile bekçilerin maaşları belli oldu.