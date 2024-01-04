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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bedelli askerlik ücretinde dolar rekoru kırıldı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bedelli askerlik ücretinde dolar rekoru kırıldı

        Askerliğini bedelli yapacak gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2024 yılının ilk yarısında başvuruda bulunanlar 182 bin 609 TL bedelli askerlik ücreti yatıracaklar. Bedelli askerlik ücreti bu yıl dolar bazında en yüksek seviyeye çıktı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 04.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:53
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        Bedelli askerlikte dolar rekoru
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        Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Çalışma hayatına yeni başlayan gençlerin işlerini kaybetmeden vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için 6 aylık asteğmen maaşı tutarında ücret ödemeleri öngörüldü. Geçmiş yıllarda bedelli askerlik ücreti ödeyenler genellikle silah altına alınmazken, kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasında gençler ücret ödemenin yanı sıra kışlada silah altına alınarak bir aylık temel askerlik eğitiminden geçiyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Bedelli askerlik başvurusu yapanlar, başvuru yaptıkları tarihten itibaren iki ay içinde ücreti ödemek zorundalar. Bedelli askerlik ücreti, ödeme yapılan tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

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        Geçen yılın temmuz – aralık döneminde 122 bin 351 TL olan bedelli askerlik ücreti ocak ayından geçerli olmak üzere 182 bin 609 TL’ye çıktı. Bu yıl ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusu yapan gençler, 182 bin 609 TL ödeyecekler.

        DOLAR BAZINDA EN YÜKSEK BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

        Bedelli askerliğin kalıcı hale getirildiği 2019 yılı haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.343 TL idi ve 5.397 dolara karşılık geliyordu. Bedelli askerlik ücreti temmuz ayında 5.851 dolara, 2020 yılı ocak ayında ise 5.894 dolara yükseldi. İzleyen dönemlerde düşmeye başladı ve 2020 temmuz ayında 5.417 dolara, 2021 ocak ayında 5.406 dolara, temmuz ayında 4.973 dolara, 2022 ocak ayında 4.210 dolara gerileyerek dip seviyeyi gördü. 2022 temmuz ayında 4.790 dolar, 2023 ocak ayında 5.565 dolar, temmuz ayında 4.700 dolar oldu. Bu yılın ocak ayında ise 6.155 dolar ile dolar bazında beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        Bedelli askerlik ücreti dolar bazında ne oldu?
        Türk Lirası ABD Doları
        2019 Haziran 31.343 5.397
        2019 Temmuz - Aralık 33.230 5.851
        2020 Ocak - Haziran 35.054 5.894
        2020 Temmuz - Aralık 37.070 5.417
        2021 Ocak - Haziran 39.788 5.406
        2021 Temmuz - Aralık 43.150 4.973
        2022 Ocak - Haziran 56.507 4.210
        2022 Temmuz - Aralık 80.063 4.790
        2023 Ocak - Haziran 104.084 5.565
        2023 Temmuz - Aralık 122.351 4.700
        2024 Ocak - Haziran 182.609 6.155

        YOKLAMA KAÇAKLARINDAN İLAVE ÜCRET ALINACAK

        Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenlerin yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumuna düşmemek için dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu duruma düştükleri tarihten bedelli askerlik için müracaat ettikleri tarihe kadar geçen her ay için bu yılın ilk yarısında 2.664 TL ilave ücret ödemek zorunda kalacaklar. Ay kesri bir gün dahi olsa bir ay kabul edilerek 2.664 TL ücret alınacak.

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        Örneğin, 2022’nin 1 Ocak tarihinde yoklama kaçağı olan bir kişi bugün bedelli askerlik başvurusu yaparsa bedelli ücretin üzerine 24 ay değil, 25 aylık ilave ücret ödemek zorunda kalacak. Böylece 2.664 TL X 25 ay olmak üzere 66.600 TL ilave ücretle birlikte bedelli askerlik ücreti 249.209 lirayı bulacak.

        GURBETÇİLER DÖVİZ OLARAK ÖDÜYORLAR

        Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları eskiden olduğu gibi dövizle askerlik hakkından yararlanmaya devam ediyorlar. Gurbetçiler, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığını avro veya dolar olarak ödüyorlar.

        BAKAYA, SAKLI, YOKLAMA KAÇAĞI NE DEMEKTİR?

        Kanunda bakaya, saklı ve yoklama kaçağı şöyle tanımlanıyor:

        Bakaya: Sevke tabi olduğu hâlde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar

        Saklı: Yirmi yaşına girmiş oldukları hâlde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar

        Yoklama kaçağı: Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar.

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