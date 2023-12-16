Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.993,85 %2,31
        DOLAR 28,9962 %-0,04
        EURO 31,6040 %-0,95
        ALTIN 1.880,55 %-0,81
        FAİZ 37,55 %-2,16
        GÜMÜŞ GRAM 22,22 %-1,33
        BITCOIN 42.394,00 %0,36
        GBP/TRY 36,7985 %-0,71
        EUR/USD 1,0895 %-0,90
        BRENT 76,55 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.074,69 %-0,81
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak, nereye yatırılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Milyonlarca asker adayının gözü bu haberde! 2024 MSB bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı. Memur maaş zammına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücreti Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden şekillenecek. İşte 2024 bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni yılın emekli ve memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Memur aylık katsayısına göre 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri hesaplanacak. Temmuz ayında yapılan zammın ardından 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL olarak belirlenmişti. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler 2024 yılında yapılacak zam oranına çevrildi. İşte 2024 bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

          Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

          Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

          Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

        • 4

          Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

        • 5

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

          Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

        • 6

          Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa