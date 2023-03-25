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BDDK'dan 2 yeni ve 1 dijital banka için izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararına göre, Ziraat Bankası, 2.5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka A.Ş.' unvanlı bir dijital bankayı hayata geçiriyor. BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 600 milyon TL sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' isimli bankanın da kurulmasına izin verilirken, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi

Giriş: 25.03.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
BDDK'dan 2 yeni ve 1 dijital banka için izin
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2.5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka A.Ş.' unvanlı bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

BDDK, 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' isimli bankanın da kurulmasına izin verdi.

Kuruluş izni verilen bankanın kurucu ortakları Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed olarak açıklandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

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