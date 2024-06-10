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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayram öncesi raflarda etiket ve fiyat denetimi - İş-Yaşam Haberleri

        Bayram öncesi raflarda etiket ve fiyat denetimi

        Ticaret Bakanlığı ekipleri Ankara'da Kurban Bayramı öncesi market raflarında etiket ve fiyat denetimi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:36
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        Bayram öncesi raflarda etiket ve fiyat denetimi
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        Ankara'da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

        Denetimlerde marketlerde ürünlerin alış ve satış fiyatları da denetlendi. Bunun yanı sıra sebze ve meyve reyonundaki ürünlerin hal kayıt sistemi üzerinden künye bilgileri sorgulandı.

        Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Denetimlerde öncelikli olarak malın fiyat etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra etikette malın ayırt edici özelliği, üretildiği yer, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların bulunup bulunmadığını inceliyoruz. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da denetliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa; ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor. Öte yandan, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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