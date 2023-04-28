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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve Güntay Şimşek'in sorularını yanıtlayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklamalar...

Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TEKNOFEST milli teknoloji hamlesi vizyonu kapsamında toplumumuzu 7'70'e bulaştırmak için yaptığımız bir organizasyon. İlk 2018'de yapmıştık TEKNOFEST'i. Şu an 6. TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz. Bir de Bakü'de yapmıştık Mayıs ayında. Anadolu'da muazzam ilgi var. Bütün şehirler kendi şehirlerinde yapılmasını istiyor. Şimdi İstanbul'u yapıyoruz. Ağustos ayında da Ankara'da yapacağız. Bizim TEKNOFEST için seçime endeksli diye bir tarih ayarlaması diye bir şeyimiz sözkonusu değil. Geçen sene ilan ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 TEKNOFEST yapmaya karar verdik. TEKNOFEST dünyanın açık ara en büyük havacılık festivali.



"BURADA 41 TANE TEKNOLOJİ YARIŞMASI VAR"

Bu milletin evlatlarının hayallerinin tetiklendiği, yarışmaların olduğu çok farklı bir organizasyon. Burada yer alan 102 paydaş kurum var. Baykar, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİKAT, MKE gibi kuruluşlar var. Bunların hiçbiri burada geliştirdiği teknoloji ve ürünü pazarlamak için değil; toplumla buluşturmak için yapıyor. Buraya 100 binler geldi. İnsanımız inanılmaz teveccüh gösteriyor. 10 yaşında bir çocuk geliyor. Onun uçağa dokunması, hayallerini tetiklemesiyle müthiş bir sinerji oluşturuyor. Mühendisler de o teveccühü görünce mutluluk duyuyor. Öte yanda burada 41 tane teknoloji yarışması var. Gençler lise, üniversite çağında robotlar yapıyor. Müthiş bir tecrübe oluşuyor.

"BUNLAR ÜLKEYİ GÜÇLÜ KILAN KAZANIMLAR"

Şu anda 1 milyon yarışmacı 330 bin takım başvurdu. 20 binden 1 milyona. 5 yılda 50 kat artmış. Ne kadar büyük dinamizm ve potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir gurur ve heyecan. Bunlar ülkemizin geleceği adına çok önemli bir kazanımdır. Savunma sanayinde son 20 yılda çok önemli kazanımlar var. Bu ülkeyi güçlü kılan kazanımlar. 3 gün boyunca bu coşku devam edecek.

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