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        Haberler Dünyadan Batman serisindeki hayal ürünü Batmobile'ın gerçek tasarımı 3 milyon dolara satılacak - Magazin haberleri

        Batman serisindeki hayal ürünü Batmobile'ın gerçek tasarımı 3 milyon dolara satılacak

        Batman filmlerinin ünlü 'Batmobile' otomobilinin gerçeği, 3 milyon dolara satılacak. Ne var ki otomobilin trafiğe çıkması yasak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:26
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        Hayal ürünü Batmobile gerçek oldu
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        Süper kahraman Batman'in hikâyelerini ele alan Christopher Nolan'ın 'Kara Şövalye' üçlemesi hayranıysanız 'Batmobile' olarak adlandırılan otomobile sahip olabilirsiniz.

        'Batman' film serisinde 'Tumbler' olarak bilinen otomobilin kopyası 3 milyon dolara satılıyor.

        Özel otomobil yaratıcısı Action Araç Mühendisliği, Warner Bros. tarafından resmi olarak onaylanan otomobilin bir kopyasını yarattı.

        Kopya otomobilde otomatik şanzıman, paslanmaz çelik başlıklar ve gelişmiş bir yazılım sistemi bulunuyor. Mühendisler, Batmobile'in jet motorunu da kopyaladılar ancak filmdeki gibi alev alacak şekilde değil.

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        Gösterge paneli konfigürasyonu da dâhil olmak üzere hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmadan kopyalandığı aracın trafiğe çıkma izni bulunmuyor. Dolayısıyla yaklaşık 3 milyon dolar ödeyip Batmobile aracın sahibi olanlar, arabayı yollarda kullanamayacak.

        Oscar ödüllü Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesi 'Batman Başlıyor' (2005), 'Kara Şövalye' (2008) ve 'Kara Şövalye Yükseliyor' (2012) filmlerinden oluşuyor.

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        #Batman
        #Kara şövalye
        #Batmobile

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