Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ankara, ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapan şehirler arasında 5'inci sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde başkentin ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 595 milyon 189 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.
Şehirden gerçekleştirilen dış satım şubat, mart, nisan ve mayıs boyunca aylık bazda düşüş kaydetmesinin ardından haziranda bir önceki aya göre yüzde 24,6 yükselerek 677 milyon 477 bin dolar oldu.
Başkentin ihracatı dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin yoğunlaştığı şubatta yüzde 1,5, martta yüzde 14,9, nisanda yüzde 17,1 ve mayısta yüzde 29 gerilemişti.
EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ABD
Ankaralı ihracatçılar geçen yılın ilk yarısında 197 ülke ve serbest ticaret bölgesine ürünlerini ulaştırırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 202'ye yükseldi. Cebelitarık, Yeşil Burun Adaları, Dominik, Mayotte, Guam, Makao ve Esvatini geçen yıl ihracat yapılmayıp, bu yıl ürün satılan bölgeler arasında yerini aldı.
Ocak-haziran döneminde Ankara'nın ihracatında lider ülke 325,8 milyon dolarla ABD oldu.
Bu sıralamada ABD'yi 297,4 milyon dolarla Almanya, 252,8 milyon dolarla Çin, 155 milyon dolarla Irak ve 145,1 milyon dolarla İtalya takip etti.
İHRACATI OTOMOTİV, MAKİNE VE KİMYA SEKTÖRLERİ SIRTLADI
Başkentten yılın ilk yarısında sektörler bazında gerçekleştirilen dış satımda ilk sırayı yaklaşık 551,5 milyon dolarlık ürün satılan otomotiv alırken, makine ve aksamlarından 524,1 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinden 489,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Öte yandan, yılın ilk yarısında Ankara, savunma ve havacılık sanayisi sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma imza atan şehir olarak öne çıktı. Başkent, bu sektörde ülkenin toplam dış satımının yüzde 35,8'ini omuzladı.
TİM verilerine göre yılın ilk yarısında Ankara'nın sektörler ve ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat şöyle (bin dolar):
|1 Ocak - 30 Haziran
|Sektör
|2019
|2020
|Değişim (%)
|Otomotiv endüstrisi
|640.308,6
|551.496,0
|-13,9
|Makine ve aksamları
|599.144,9
|524.121,2
|-12,5
|Kimyevi maddeler ve mamulleri
|564.129,5
|489.275,4
|-13,3
|Madencilik ürünleri
|331.239,3
|363.601,9
|9,8
|Çelik
|312.986,6
|333.565,7
|6,6
|Savunma ve havacılık sanayisi
|554.317,4
|330.859,3
|-40,3
|Elektrik-elektronik
|223.832,9
|224.896,7
|0,5
|Demir ve demir dışı metaller
|177.440,1
|208.292,1
|17,4
|İklimlendirme sanayisi
|97.684,7
|107.789,4
|10,3
|Çimento cam seramik ve toprak ürünleri
|110.858,5
|96.327,9
|-13,1
|Hazır giyim ve konfeksiyon
|34.171,5
|84.734,0
|148,0
|Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri
|76.787,9
|83.675,6
|9,0
|Mobilya, kağıt ve orman ürünleri
|85.688,4
|76.713,5
|-10,5
|Meyve sebze mamulleri
|35.309,1
|42.009,8
|19,0
|Su ürünleri ve hayvansal mamuller
|23.749,2
|25.870,0
|8,9
|Deri ve deri mamulleri
|10.322,5
|13.571,0
|31,5
|Mücevher
|9.456,6
|10.243,4
|8,3
|Tekstil ve ham maddeleri
|6.155,0
|7.410,7
|20,4
|Yaş meyve ve sebze
|6.536,9
|6.641,6
|1,6
|Halı
|5.984,9
|3.884,8
|-35,1
|Zeytin ve zeytinyağı
|3.490,5
|2.937,0
|-15,9
|Diğer sanayi ürünleri
|1.695,5
|1.758,0
|3,7
|Kuru meyve ve mamulleri
|1.306,8
|1.651,3
|26,4
|Gemi ve yat
|1.276,3
|1.418,7
|11,2
|Süs bitkileri ve mamulleri
|1.395,2
|1.257,8
|-9,9
|Fındık ve mamulleri
|836,4
|1.186,3
|41,8
|Toplam
|3.916.105,1
|3.595.188,9
|-8,2
|1 Ocak - 30 Haziran
|Ülke
|2019
|2020
|Değişim (%)
|ABD
|354.292,7
|325.826,7
|-8,0
|Almanya
|324.137,4
|297.384,4
|-8,3
|Çin
|241.021,8
|252.749,6
|4,9
|Irak
|139.966,6
|155.008,1
|10,7
|İtalya
|171.307,6
|145.049,3
|-15,3
|İngiltere
|117.851,7
|111.056,7
|-5,8
|Rusya
|61.486,1
|89.654,3
|45,8
|Hollanda
|101.062,7
|89.529,4
|-11,4
|Suudi Arabistan
|70.160,7
|81.571,0
|16,3
|Fransa
|115.624,0
|74.715,1
|-35,4
|Diğer
|2.219.193,8
|1.972.644,3
|-11,1
|Toplam
|3.916.105,1
|3.595.188,9
|-8,2
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