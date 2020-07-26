Başakşehir şampiyonluğunu kutluyor

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi. Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

TARAFTARLAR, ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi. Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.