Galatasaray altyapısında futbola başlayan Okan Buruk, 1991-92 sezonunda sarı-kırmızılı formayı ilk kez üzerine geçirir. 17 Mayıs'ta Ali Sami Yen Stadı'nda Bakırköyspor'la oynanan karşılaşmada Mustafa Denizli tarafından forma şansı verilen genç yıldız maça damga vuran isimlerden biri olur! 24 ve 46. dakikada iki gol birden atan Okan, Galatasaray'ın Türk futboluna sunduğu yeni yeteneklerden biri olarak manşetleri süsler!
Ertesi yıl Galatasaray'la üç kupa birden kazanan Buruk'un futbolculuk kariyerindeki o sezon kupalarla değil, sakatlıkla anılır. 10 Şubat 1993'teki Trabzonspor maçında ağır bir sakatlık geçiren Okan'ın ayağı kırılır. Neredeyse futbolu bırakma noktasına gelen genç yıldız ertesi sezonlarda yavaş yavaş A Takıma monte edilir. Sakatlık öncesinde 10 numara oynayan Okan, sağ kanat ve merkezde daha geride bir rolle Galatasaray'ın 4 yıl lige ambargo koyduğu ve devamında UEFA Kupası'yla noktalanan serüvende başrollerden biri olur!
Galatasaray'te teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelmesinin ardından hem kanatta hem merkezde görev yapmaya başlayan ve takımın yıldızlarından biri haline gelen Okan, 2000-01 sezonunda Türkiye'nin yeni yeni tanıştığı Bosman kuralıyla bonservisini eline alır ve Emre Belözoğlu gibi Inter'in yolunu tutar.
Sarı-kırmızılılardaki son sezonunda pubis sakatlığı geçiren ve çoğu zaman mücadelelere iğneyle çıktığını belirten Buruk'un İtalya macerası istediği gibi gitmez. Üç sezonda Inter formasıyla 37 maça çıkan Buruk, burada İngilizce ve İtalyanca'sını geliştirme fırsatı bulur. Ardından ülkeye Galatasaray'la değil, Beşiktaş formasıyla döner.
Siyah-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonun ardından Galatasaray'a dönen Okan, 2007-08 sezonunda sadece 6 maçta forma giyse de sarı-kırmızılılarla bir lig şampiyonluğu daha yaşar. Bugünün genç teknik direktörü, kariyerinde tam 7 kez Süper Lig, 6 kez Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kazanma başarısı göstererek imrenilecek bir kariyere sahip olur. Futbolu da o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la bırakır.
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