Siyah-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonun ardından Galatasaray'a dönen Okan, 2007-08 sezonunda sadece 6 maçta forma giyse de sarı-kırmızılılarla bir lig şampiyonluğu daha yaşar. Bugünün genç teknik direktörü, kariyerinde tam 7 kez Süper Lig, 6 kez Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası kazanma başarısı göstererek imrenilecek bir kariyere sahip olur. Futbolu da o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la bırakır.