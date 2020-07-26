Başakşehir'den şampiyonluk turu

Şampiyon kupasına kavuşuyor... Başakşehir, Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na doğru yola çıktı.

Medipol Başakşehir, 3-2 mağlup olduğu Kasımpaşa maçının ardından, şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek. Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na doğru yola çıkan turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.