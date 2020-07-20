Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; İstanbul ekibinin bu başarısı son 4 yıl dikkate alındığında hiç de tesadüf değil. Zira turuncu-lacivertliler, son 4 sezonda topladığı puanlarla Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üzerinde yer aldı.

AVCI İLE İLK İKİ SEZON 4.'LÜK

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2014-15 sezonunda 4. olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma başarısı gösteren turuncu-lacivertliler, ertesi sezon da ligi 4. tamamlayarak Avrupa vizesi aldı.

2016'DA BAŞLAYAN YÜKSELİŞ

2016-17 sezonu Başakşehir'in zirve yarışına tam anlamıyla dahil olduğu dönem olurken Avcı yönetiminde 73 puan toplayıp 77 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından ligi 2. sırada bitirdiler. 2017-18 sezonunda yine yarışa tutunan Başakşehir, Galatasaray'ın 75 puanla şampiyonluğa ulaştığı sezonda aldığı 72 puanla ikili averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. oldu.

GEÇEN SEZON KAÇAN ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon yine Abdullah Avcı yönetiminde çok iyi bir sezon geçirse de sonunu getiremeyen turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya Galatasaray'ın 8 puan önünde girdi. Ancak üst üste puan kayıplarıyla farkın erimesine engel olamayan Başakşehir, 33. haftada kendisi gibi 66 puana sahip Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluğunu rakibine bıraktı.

OKAN BURUK'LA TARİHİ BAŞARI

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından sezona Okan Buruk yönetiminde giren Başakşehir, muradına dün akşam ererken 69 puanla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

SON 4 SEZONDA 281 PUAN

İstanbul temsilcisi, son 4 sezonda toplam 281 puan toplayarak bu alanda zirvede yer aldı. Beşiktaş, bu süreçte 272 puanla 2. sırada yer alırken Galatasaray 263, Fenerbahçe 232, Trabzonspor ise 231 puanda kaldı.

İŞTE O TABLO

Takım 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020* TOPLAM 1. Başakşehir 73 72 67 69 281 2. Beşiktaş 77 71 65 59 272 3. Galatasaray 64 75 69 55 263 4. Fenerbahçe 64 72 46 50 232 5. Trabzonspor 51 55 63 62 231

* 2019-2020 sezonunda 33. hafta itibarıyla alınan puanlardır

KADRODA DA İSTİKRAR

Başakşehir'in şampiyonlukla biten bu macerasında kadro istikrarı da dikkat çekti. 4 büyüklerin pek çok oyuncusu ile yollarını ayırıp sık sık yeniden yapılanmaya gittiği bu dönemde Başakşehir, birçok oyuncusunu kadroda tuttu. Bu iskeletin üzerine başarılı hamleler yapan turuncu-lacivertlilerin kadrosunda en az 3 sezon olmak üzere bulunan isimler ise şöyle:

Futbolcu Geldiği sezon Mahmut Tekdemir 2007-2008 Edin Visca 2011-2012 Alexandru Epureanu 2011-2012 Junior Caiçara 2016-2017 İrfan Can Kahveci 2016-2017 Mert Günok 2017-2018 Eljero Elia 2017-2018 Gael Clichy 2017-2018 Gökhan İnler 2017-2018