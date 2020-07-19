Geçen sezon 8 puan farktan kaybedilen şampiyonluk ve 5 yılın ardından gelen yeni bir teknik adam... "Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla başlayan yeni yolculuk, 5. hafta sonunda karamsar bir hal almıştı. Ancak sonrasında Okan Buruk, eksikleri teşhis edip doğru tedaviyi uyguladı. Ortaya hem Süper Lig'i hem de Avrupa'yı kasıp kavuran bir takım çıktı. İşte Başakşehir'in tarihi zaferinin en unutulmaz anları...

İnanç Ergülen iergulen@haberturk.com

Tarih 11 Haziran 2019... 2 yıldır şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Medipol Başakşehir'de yeni bir dönem başladı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 45 yaşındaki teknik adamın ilk sözleri şöyle oldu: "Başakşehir ile hedeflerimiz aynı ve aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Yoluna emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacaktır..."

2 Temmuz 2019 | Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi.

Okan Buruk'un imzasıyla birlikte Başakşehir'de 3 de ayrılık yaşandı. Başkan Göksel Gümüşdağ; Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yolların ayrıldığını aynı gün açıkladı. Turuncu-lacivertlilere veda eden diğer isiler ise şöyle oldu: Mossoro, Napoleoni, Attamah, Emre Belözoğlu, Kudryashov ve Mevlüt Erdinç...

17 Temmuz 2019 | Başakşehir Futbol Takımı'nın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Forma tanıtımında Robinho, Aziz Eraltay ve Gulbrandsen yer aldı.

SEZON 'BURUK' BAŞLADI

Kadrosunu; Enzo Crivelli, Miguel Viera, Aziz Behich, Mehmet Topal, Martin Skrtel, Fredrik Guldbransen, Danijel Aleksic, Azubuike ve Ponck ile güçlerdiren Başakşehir sezona istediği başlangıcı yapamadı. "Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren turuncu-lacivertliler, oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. Uzun yıllar görev yapan Abdullah Avcı'nın ayrılışının ardından takımı Okan Buruk'a teslim eden Başakşehir, son 4 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Sezona Şampiyonlar Ligi elemeleriyle başlayan Başakşehir, Olympiakos'a her iki maçta da kaybederek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalırken, lige de iyi başlayamadı.

7 Ağustos 2019 | Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Başakşehir ile Olympiakos karşılaştı. Bir pozisyon sonrası İrfan Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Medipol Başakşehirli oyuncular hakeme itiraz ederken...

Ligde ilk iki maçında puanla tanışamayan Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, seyircisi önünde de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk puanlarını deplasmanda Gençlerbirliği karşısında elde eden turuncu-lacivertliler, rakibini Edin Visca'nın 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi. Başakşehir, son olarak sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 4. hafta sonunda 14. sırada yer aldı.

KALE DÜŞTÜ

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Roma'ya 4-0 yenilen Başakşehir, ligin 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişe 'dur' diyemedi. Avrupa'da 3, ligde de 5 olmak üzere oynadığı 8 müsabakanın tamamında da kalesini gole kapatamayan turuncu-lacivertliler, kötü bir performansa imza attı.

Abdullah Avcı'nın ayrılışının ardından takımı Okan Buruk'a teslim eden Başakşehir, son 4 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. Avrupa Ligi'ndeki Roma - Başakşehir maçından bir kare.

SAVUNMA BİR TÜRLÜ OTURMADI

Sezona, Ponck, Vieira ve Chedjou defans hattıyla başlayan İstanbul temsilcisinde daha sonra bu bölgeye Martin Skrtel ve Mehmet Topal transfer edildi. Bu süreçte Chedjou ile yollarını ayıran Başakşehir'de Epureanu ise sakatılıktan döndü. Sezona başladığı andan itibaren her maçta farklı stoper ikilisiyle sahaya çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu 8 maçın hiçbirinde üst üste aynı stoper tandemiyle mücadele edemedi.

HAKEM İSYANI

Ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertlilerde mücadelenin ardından isyan bayrakları çekildi. Başkan Gümüşdağ hakemler için şu ifadeleri kullandı: "Düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız."

23 Ekim 2019 | Beşiktaş - Başakşehir maçında Abdullah Avcı ve Okan Buruk birbirlerine başarılar dilerken...

BAŞAKŞEHİR'İN AYAK SESLERİ

Başakşehir, ligin ilk 5 haftasında attığı 5 golü, 90 dakikada Rizespor filelerine bırakmayı başardı: 5-0.

7. haftada Gaziantep FK'yı Crivelli'nin attığı gollerle 2-1 yenen İstanbul ekibi, 8. haftada ise Göztepe'yi 90+2. dakikada Skrtel'in golüyle 2-1 mağlup etti. Soyunda odasında ise zafer pozu verildi. Başakşehir geri dönüyordu...

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Bu galibiyet Okan Buruk'un doğum gününde gelirken, 45 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Şu anda 3. sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik hedefimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalar çok daha güçlü bir takım olarak geri döneceğiz."

24 Ekim 2019 | Avrupa Ligi J Grubu'nda Wolfsberger maçı... Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci'nin attığı gol sonrası asker selamı verdi.

ASKER SELAMI

Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach karşısında Visca ile öne geçen temsilcimiz, 90'da Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı: 1-1. 3. haftada ise temsilcimiz, İrfan Can Kahveci'nin 78. dakikadaki golü ile Avusturya ekibi VVolfsberger'i devirdi. Başakşehir, 2. tur için yeniden umutlandı. İrfan Can Kahveci, golü sonrasında Edin Visca, Robinho ve Azubuike ile birlikte asker selamı vererek galibiyeti kutladı.

2 KRİTİK MAÇTA 2 PUAN

Ligin 9. haftasında Başakşehir, Trazonspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 öne götüren turuncu-lacivertliler, 90+6'da Sörloth'un attığı gole engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. 10 haftada ise lider Alanyaspor deplasmanında giden Başakşehir, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Lider Alanyaspor 19, takipçisi Başakşehir ise 16 puana yükseldi. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Alanya deplasmanında böyle bir oyunla aldığımız 1 puan bizim için kötü gözükmüyor" ifadelerini kullanıyordu.

HELAL OLSUN!

Büyüklerin tel tel döküldüğü Avrupa'da Basakşehir gururumuz oldu. Okan Buruk'un öğrencileri 4. haftada Wolfsberger'ı Visca ve Crivelli'nin (2) golleriyle devirip liderliği ele geçirdi. Başakşehir liderlik keyfini sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutlayıp "Avrupa'ya selam" olsun dedi.

Avrupa Ligi grubunda liderliğe yükselen turuncu-lacivertler, ligde de MKE Ankaragücü'nü Crivelli'nin 2 golüyle devirerek zirve iddiasını sürdürdü.

SERİ SONU

12. haftada rakip Galatasaray'dı... Sarı-kırmızılıların evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine Başakşehir noktayı koydu. Eksik kadrosu ile sahaya çıkan Galatasaray, rakip kaleye gitmekte zorlandı. 78'de İrfan Can'ın asistinde Gulbrandsen ağları buldu: 0-1. Başakşehir Kulübü, maçın ardından Galatasaray Stadı'ndaki film afişine göndermede bulunup bu paylaşımı yaptı.

BAŞAKŞEHİR DOLUDİZGİN

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Roma maçında (3-0) mağlup olan Başakşehir, ligin 13. haftasında ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek yeniden moral buldu. Avrupa yorgunu çıktığı maçta Akdeniz ekibini 3 dakika arayla Clichy ve Aleksic'in attığı gollerle devıren Okan Buruk'un öğrencilerı, şampiyonluk yarışında çok önemli üç puanı kaptı.

Turuncu-lacivertlilerin 3 maçlık galibiyet serisi 14. haftadaki Denizli maçında son buldu. Denizlispor ile Başakşehir arasında oldukça çekişmeli geçen mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi.

1 Aralık 2019 | Başakşehirli futbolcuların Antalyaspor maçındaki gol sevinci...

4 Aralık 2019 | Ziraat Türkiye Kupası'danki Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir maçı sağnak yağış altında oynandı.

GURURUMUZ BAŞAKŞEHİR

Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda deviren Medipol Başakşehir, adını 2. tura yazdıran tek Türk takımı oldu. Tüm takımlarımızın bir bır elendiği Avrupa arenasında Başakşehir tarih yazdı... 33'te Thuram'ın golü ile geriye düşen temsilcimiz, 44'te İrfan Can ve 90'da Crivelli tur kapısını açtı, grubunu lider tamamladı.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'un ağzından şu sözler dökülüyordu: "Biz camia olarak bu tura inanmıştık. Rakibimizin gücünü biliyorduk ve ona göre oyuna başladık. Geriye düşsek de de geri dönmemiz muhteşem. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz bu maçı da bu turu da hak ettik..."

Avrupa Ligi son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen Başakşehir, kura çekiminin akşamında Konyaspor ile oynadığı 15. hafta maçında sahadan beraberlikle ayrıldı: 1-1. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Başakşehir de modaya uyuyordu...

4 GOLLE GELEN COŞKU

Turuncu-lacivertliler, bir sonraki hafta ligin dibindeki Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı. Deplasmanda karşılaştığı Kayserispor maçında 22 şutta 9 isabet sağlayan Başakşehir, her iki değerde de sezon rekorunu egale ediyordu.

PAŞALAR GİBİ

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında Kasımpaşa'ya Demba Ba (2),Crivelli, Fernandes (kk) ve Elia'nın golleriyle fark atan turuncu-lacıvertliler, zirve takibinı sürdürdü: 5-1.

ARDA TURAN İLE YOLLAR AYRILDI

6 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başlayan Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fehsedildi. Arda'nın veda mesajında şu ifadeler yer aldı: "Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim."

ŞAMPİYONLUK İNANCI

Antalya'daki kampta açıklamalarda bulunan Skrtel, şampiyonluğa inanıyordu: "İlk yarıda oynadığımız futbolu aynı şekilde sahaya yansıtırsak şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok!"

Başakşehir'in ikinci yarı hazırlıklarından bir kare...

ÇİÇEK ABBAS ATIŞMASI

Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı. Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı. Başakşehir'in ikinci yarı hazırlıkları oldukça neşeli geçti.

ŞEHİR EFSANESİ

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Yeni Malatyaspor'u farklı geçen Başakşehir yenilmezlik serisi 16 maça çıkarmıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-lacivertliler ekip, evindeki maçta Visca, Demba Ba, İrfan Can ve Mahmut'un golleriyle sonuca rahat gitti: 4-1.

OKAN BURUK İLK KEZ HAYALİNİ KURUYORDU

Tarih 20 Ocak 2020... Medipol Başakşehir'in 45 yaşındaki teknik direktörü Okan Buruk aynen şu ifadeleri kullanıyordu: İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını gören teknik adam olurum. Hem benim, hem oyuncularımın hayali bu sene kupa kazanmak...

TÜRKİYE KUPASI'NA VEDA

Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Turuncu-lacivertliler kupaya veda ediyordu...

11 Ocak 2020 | Medipol Başakşehir ile Young Boys hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

SERİ SONU

Ligin 19. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak zirve yolunda ağır bir yara aldı. Okan Buruk'un öğrencilerinin 16 maçlık yenilmezlik serisi de Kadıköy'de son buluyordu. Mücadelenin ardından Başkan Gümüşdağ, "Yarışta devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altından çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam edecek" ifadelerini kullanıyordu...

YARA SARDI

Turuncu-lacivertliler, ligin 20. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Savunma ortasındaki ikilide istikrarı bir türlü yakalayamayan Başakşehir, son 7 maçta da kalesini gole kapatamadı. 21. haftada Sivas'a konuk olan Başakşehir, -9 derecede oynanan mücadelede Demba Ba ile öne geçse de Yatabere'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

9 Şubat 2020 | Sivasspor - Başakşehir maçı -9 derecede oynandı.

EMİN ADIMLARLA

Başakşehir, 21. haftada Beşiktaş'ı Demba Ba ile yıktı: 1-0. Okan Buruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Şampiyonluk yürüyüşü sürüyordu. Okan Buruk ise "Bu haftalarda maç kazanan şampiyonluk yarışında olacak" diyordu.

MAĞLUP AMA UMUTLU

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting'e 3-1 kaybetti. Temsilcimiz, kaleci Mert'in kurtarışlarına rağmen kalesinde 3 gol gördü. Demba Ba'ın düşürülmesiyle kazılan penaltıyı Visca gole çevirdi. İstanbul'daki rövanş için umut ışığı yandı...

BAŞAKŞEHİR ATEŞİ

İstanbul ekibi, ligin 22. haftasında deplasmanda Rize'yi yenerek maç fazlasıyla liderliğe kuruldu. Visca'nın penaltı golüyle öne geçen turuncu-lacıvertlilere cevap 60. dakikada Umar'dan geldi. Forvet olarak 87'de oyuna giren Skrtel, 90+1'de sahneye çıkıp son sözü söyledi: 2-1.

BİR TANEM BENİM

Gururumuz Başakşehir'in Avrupa'daki tarihi yürüyüşü sürüyordu. İlk maçı 3-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, rövanşta Sporting Lizbon'u bozguna uğratıp (4-1) Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. Teknik direktör Okan Buruk, "Türkiye için kazandık" ifadelerini kullanıyordu. Bir gün sonra çekilen kura çekiminde, temsilcimiz Kopenhag ile eşleşti.

SÜPER HAVALI

Uluslararası arenadaki gururumuz Başakşehir, Süper Lig'de de tam gaz gidiyordu. Gaziantep'i 3 golle geçen Boz Baykuşlar, yeniden zirveye yerleşti. Başakşehirli futbolcular gollerin ardından kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında Elia'nın yerine oyuna dahil olan Demba Ba, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Başakşehir, ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Futbolcular seremoniye, üzerinde Türk Bayrağı olan formayla çıktı.

Bir sonraki hafta Göztepe'yi 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetine imza atan Medipol Başakşehir, 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.

ÇEYREK FİNALE 1 ADIM KALDI

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Kopenhag'ı tek golle devirip tur için avantaj yakaladı. 88. dakikada Demba Ba'nın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı, kaptan Visca ağlara gönderip zaferi getirdi. Ertesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi.

TRABZON İLE PUANLAR PAYLAŞILDI

Ligin tepesindeki iki ekip olan Trabzonspor ile Başakşehir'in 26. haftadaki karşılaşması 1-1 sona erdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş tribünlere oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertliler, Demba Ba ile öne geçti. Fırtına, Skrtel'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

SÜPER LİG ERTELENDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'de erteleme kararı çıktı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları'nın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı.

BOMBA GİBİ DÖNÜŞ

Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başladı. Başakşehir ilk maçında Alanya'yı devirip yarışa 'devam' dedi. Goller; Mahmut ve Visca'dan geldi. Visca maçın ardından "Bu sene bizim senemiz olacak" diyordu. Teknik direktör Okan Buruk ise şampiyon olmak istediklerini "Biz çok iddialayız" sözleriyle yineliyordu.

+1 TRİBÜNDE

Başakşehir, tribüne komedyen Tahsin Hasoğlu'nun maketini yerleştirerek, "+1 de tribünde yerini aldı" mesajını paylaştı. Hasoğlu, turuncu-lacivertlilerin az seyirciye sahip olmasını tiye alan videolar çekerek gündem olmuştu.

TAM GAZ DEVAM

Başakşehir, 28. haftada Başkent'e gitti. Ankaragücü, Rodrigues'in penaltısıyla öne geçti. Ancak pes etmeyen Okan Buruk'un öğrencileri Aleksic ve Visca'nın golleriyle galibiyete uzanıp şampiyonluk için önemli bir virajı daha döndü: 1-2.

MODA!

Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ve Kayserispor'a 2-0 yenilen Sivasspor'un ardından şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ve Galatasaray da puan kaybı yaşadı. Kritik maç 1-1 sona erdi. 60 puana yükselen Okan Buruk'un öğrencileri liderliğini sürdürdü. Maçın 85. dakikasında çift sarı karttan kırmızı görerek oyundan atılan Edin Visca, kariyerinde ilk defa kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

DEMBA BA... DEMBA BA...

30. haftada lider Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Visca, Mahmut ve Aleksic gibi isimlerden yoksun kalan İstanbul ekibi, Demba Ba'nın kilidi açtığı maçta çok kritik bir galibiyet alarak puanını 63 yaptı.

KADER ANI

Ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Lukas Podolski, mücadelenin ikinci yarısında gole giderken sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Devam eden oyunda Demba Ba, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı. Elia 90'da son sözü söyledi.

GÜMBÜR GÜMBÜR

Medipol Başakşehir, evinde Denizlispor'u devirip liderliğini sürdürdü. İlk yarıda duran İstanbul ekibi ikinci yarıda kendine geldi. Crivelli'nin kafa vuruşu ile geçen Okan Buruk'ın talebeleri Visca'nın penaltı golü ile de tabelayı belirledi. Başakşehir'in takipçisi Trabzonspor ise Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Farkı 4 puana çıktı. Başakşehir'de 'şampiyonluk' sesleri yükseleyme başlamıştı.

KONYA'DA ÇILGIN GECE

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren gecede Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a 4-3 yenildi. Ligde 12 maç sonra kaybeden lider Başakşehir 66 puanda kaldı... Eğer Başakşehir, Konyaspor'u mağlup etseydi, Denizli'de Trabzon'un da kaybetmesiyle şampiyonluğunu ilan edecekti. Turuncu-lacivertliler 1 hafta daha bekleyecekti... Teknik direktör Okan Buruk, "Özellikle maçtan önceki hayalimiz, burada kazanıp şampiyonluğumuzu ilan etmekti, maalesef olmadı" diye konuştu. Okan Buruk'un öğrencileri ligin 33. haftasına 2. sıradaki Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi. Gözler Kayserispor maçında çevrilmişti.

MUTLU SON

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.