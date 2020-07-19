Süper Lig'in 6. şampiyonu Başakşehir, büyük zafere ulaşırken başarıda en çok konuşulmayı hak edenler tabii ki sahadakiler...
Başakşehir'in şampiyonluğunda ana hikayenin dışında birçok futbolcunun yaşadıkları, kariyerleri, iniş-çıkışları da göze çarpıyor.
EDIN VISCA
Başakşehir denince akla gelen ilk futbolcu. Neredeyse her yıl adı büyük takımlarla anılsa da 2011'de girdiği kulübün kapısından çıkmadı. İlk 2 sezonda üretkenliği bugünlerden uzaktaydı. 3. sezonunda takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmaya çalışırken dümeni ele aldı. 10 gol ve 10 asistle 'bu takımın lideri artık benim' dedi. Başakşehir'le birlikte bütün oldu, takım seviye yükselttikçe o da yükseldi, o yükseldikçe takım da yükseldi. 345 maçta 99 gol, 98 asist gibi inanılmaz rakamlara ulaştı. 9 sezonda sadece 10 maçta sahada değildi. İstikrar abidesi Edin Visca için Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan 1 numaralı isim dersek abartmış olmayız.
MERT GÜNOK
Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert, 'büyük kaleci olacak' öngörülerini sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştiremedi. Yedek kalmayı kabullenemedi, Bursaspor'un yolunu tuttu. Burada da potansiyeline ulaşamadı ama umut vermeye devam etti. Bursa'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan teklif aldı, Muslera'nın arkasında yine Fenerbahçe'de olduğu gibi yedek kalmamak için Başakşehir'e imza attı. Fenerbahçe'den tanıdığı Volkan Babacan'la rekabete girdi ve formayı sırtına geçirdi. 88 maçın 32'inde kalesini gole kapattı. Son 2 yılda Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi unvanını kimselere kaptırmadı. Avrupa devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe'de kazandığı 2 şampiyonluk madalyasının yanına 3.'sünü 31 yaşında eklemeyi başardı.
ALEXANDRU EPUREANU
Başakşehir savunmasının lideri... 2014'te takıma katıldı, 2. sezonunda ciddi bir sakatlık yaşarken nasıl döneceği merak konusuydu. Tedavi sürecini iyi geçiren Moldovalı, tekrar formasını sırtına geçirdi. Visca gibi sürekli büyük takımlarla adı anıldı ancak takımında kalmayı tercih etti. Ne kadar önemli bir futbolu olduğu geçen sezon ortaya çıktı. 24. hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra sakatlandı ve sezonu kapattı. Şampiyonluk yarışı veren takımı, onun yokluğunda kalan 9 haftada sadece 3 galibiyet alabilirken şampiyonluk hayal oldu. İkinci büyük sakatlığını 6 ayda atlattı. Sezon başı kampını kaçırdı, yine sakatlıktan çok iyi döndü. 4. haftada ilk kez formasını giydi, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet alan takımı, onu gelişiyle yenilmezlik serisine başladı. Başakşehir'in savunma bakanı, şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi oldu.
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