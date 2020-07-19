ALEXANDRU EPUREANU

Başakşehir savunmasının lideri... 2014'te takıma katıldı, 2. sezonunda ciddi bir sakatlık yaşarken nasıl döneceği merak konusuydu. Tedavi sürecini iyi geçiren Moldovalı, tekrar formasını sırtına geçirdi. Visca gibi sürekli büyük takımlarla adı anıldı ancak takımında kalmayı tercih etti. Ne kadar önemli bir futbolu olduğu geçen sezon ortaya çıktı. 24. hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçından sonra sakatlandı ve sezonu kapattı. Şampiyonluk yarışı veren takımı, onun yokluğunda kalan 9 haftada sadece 3 galibiyet alabilirken şampiyonluk hayal oldu. İkinci büyük sakatlığını 6 ayda atlattı. Sezon başı kampını kaçırdı, yine sakatlıktan çok iyi döndü. 4. haftada ilk kez formasını giydi, ilk 3 haftada 2 mağlubiyet alan takımı, onu gelişiyle yenilmezlik serisine başladı. Başakşehir'in savunma bakanı, şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden birisi oldu.