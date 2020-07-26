Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyonluk kutlamasına giderken büyük bir tehlike atlattı. Kafile, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan Fatih Terim Stadı'na üstü açık otobüsle hareket etti. Otobüs, yol üstünde bir üst geçidin altından geçti. Ayakta duran oyuncular durumu son anda farkedip büyük bir kaza yaşanmasının önüne geçti. Bu görüntüler HTSPOR kamerasına yansıdı.

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