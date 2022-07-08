Bugün 2022 Kurban Bayramı arefe günü... Arefe günü ve bayramda bankaların çalışıp çalışmadığı merak edilirken EFT ve havalelerin durumu da sorgulanıyor. Bayramın ilk gününün 9 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte "Arefe günü ve bayramda banaklar açık mı, tatil mi ve EFT gider mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte, bayram bankaların çalışma durumu...