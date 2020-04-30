30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 24 Nisan ile biten haftada 39 milyar 717 milyon 805 bin lira artarak 3 trilyon 23 milyar 358 milyon 419 bin liradan 3 trilyon 63 milyar 76 milyon 224 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,35 artışla 1 trilyon 451 milyar 102 milyon 974 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,71 yükselerek 1 trilyon 503 milyar 814 milyon 864 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 296 milyon dolar azalarak 223 milyar 652 milyon dolara geriledi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 190 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 513 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 76 milyar 677 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TİCARİ KREDİLERDE YÜKSELİŞ
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,44 artarak 499 milyar 264 milyon 868 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 5,57 yükselerek 461 milyar 650 milyon 609 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,11 artışla 141 milyar 892 milyon 463 bin liraya yükseldi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 912 milyon 632 bin lirası konut, 4 milyar 800 milyon 605 bin lirası taşıt ve 299 milyar 551 milyon 631 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 24 Nisan ile biten haftada 55 milyar 746 milyon 18 bin lira artarak 2 trilyon 954 milyar 828 milyon 679 bin liraya yükseldi.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.31 artış gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!