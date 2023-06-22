AA

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 52 milyar 447 milyon lira artarak 9 trilyon 687 milyar 645 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Haziran itibarıyla 52 milyar 447 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liradan 9 trilyon 687 milyar 645 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 315 milyar 750 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 11 trilyon 263 milyar 14 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Haziran itibarıyla 151 milyon lira artışla 1 trilyon 373 milyar 699 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 437 milyar 6 milyon lirası konut, 81 milyar 91 milyon lirası taşıt ve 855 milyar 602 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 214 milyon lira artarak 1 trilyon 157 milyar 274 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 7 milyar 268 milyon lira artarak 739 milyar 923 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 384 milyar 461 milyon lirası taksitli, 355 milyar 462 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 257 milyon lira artarak 166 milyar 748 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 143 milyar 553 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 12 milyar 679 milyon lira artışla 1 trilyon 927 milyar 223 milyon lira oldu.

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