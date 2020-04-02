Bankaların mesai saatleri, TTB'nin önerisi ile değişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB),bankalara Covid-19 salgını ile ortaya çıkan olağan üstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatleri olarak 12.00 ile 17.00 arasını önerdi. TBB’den bankalara gönderilen yazıda, müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri önerisinin "12.00-17.00 olarak belirlendiği" belirtildi. Bu açıklamadan sonra bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Bankaların çalışma saatleri şöyle...