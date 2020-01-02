Operasyonel kiralama şirketi ALD Automotive Türkiye, bakım, onarım ve hasar süreçlerinin online yönetimi ve takibi için yazılım ve otomotiv data sağlayıcılığı faaliyetleri yürüten Solera Audatex ile anlaştığını duyurdu.

İşbirliği kapsamında, ALD Automotive Türkiye filosunda yer alan araçların hasar ve bakım-onarım süreçleri ALD Türkiye için özelleştirilmiş online bir sistemle yürütülecek. Böylece, hasarın bildiriminden aracın servisten çıkışına kadar olan tüm süre, araç sürücüleri ve filo yöneticileri tarafından online olarak takip edilebilecek.

ALD Automotive’in işortağı servis noktaları, sigorta şirketi ve denetim firmaları gibi tüm tedarikçilerle entegre olan sistem sayesinde, evrak gönderimi, hasar bildirimi ve onay gibi süreçler dijital ortamda hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

ALD Automotive Türkiye Genel Müdürü Timur Kaçar, "Amacımız müşterilerimize yenilikçi mobilite çözümleri sunarak katma değerli hizmet verebilmek. Bu bakış açısıyla bakım, onarım ve hasar yönetimi süreçlerinde de müşterilerimizin memnuniyetini odağımıza alarak Audatex ile önemli bir işbirliğine imza attık. Artık hasarın bildiriminden onarımın tamamlandığı ana kadar tüm süreçler daha kolay, hızlı, kaliteli ve şeffaf bir şekilde yönetilecek" diye konuştu.