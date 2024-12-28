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        Bakım merkezindeki görüntülere açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 28.12.2024 - 23:45
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        Bakım merkezindeki görüntülere açıklama
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Niğde'de özel bir engelli bakım merkezindeki görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmamaktadır. Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz. Bakanlık olarak dezenformasyonla mücadelemizi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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