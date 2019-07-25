Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kara Düzenleme Genel Müdürlüğü, Türkiye’de günlük yük ve yolcu hareketlerini gerçek zamanlı ve anlık olarak izlemek için elektronik bir sistem oluşturdu. Bu sisteme kısaca, “U-NET” adı verildi.

Yolcu taşımacılığı yapan firmalar düzenli veri akışına başladı. Yük taşımacılığında veri akışı da yeni yılda başlayacak. Firmalar, yolculara ve taşımacılık yaptıkları noktalara ilişkin bilgileri, gerçek zamanlı olarak elektronik sisteme giriyor. Verileri paylaşmayan firmalar uyarılıyor. Sisteme düşen veriler, birçok ülkede “örnek” olarak gösterilen Türk karayolu sektörünün ulaştığı boyutları ve yolcu tercihlerini ortaya koydu.

HER GÜN 10 BİNLER TAŞINIYOR

Buna göre, Türkiye’de ortalama 350 dolayında otobüs firması faaliyet gösteriyor. Kayıtlı firma sayısının 400 olduğu belirtiliyor. Otobüslerle, 9 bini aşkın tarifeli sefer gerçekleştiriliyor ve 270 bin dolayında yolcu bir ilden diğer ile taşınıyor. Yolcu sayısı uzun tatillerde artabiliyor. Vatandaşlar, acil ya da özel bir nedeni bulunmuyorsa, yolculuk için genelde cuma gününü tercih ediyor.

Uzak mesafelerde, otobüs ile uçak rekabeti yaşanıyor. Bilet fiyatı önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, örneğin İstanbul-Antalya arasında genelde uçakla seyahat ediyor.

Yolcuların, yüzde 40’a yakını kadın, yüzde 60’ı erkek. Buna göre, her gün 100-110 bin dolayında kadın, 150 bin dolayında erkek şehirlerarası seyahat ediyor. Tarife dışı seferler de düzenleniyor. Tarife dışı taşınan yolcu sayısı da günlük 120 bin.