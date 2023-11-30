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        Haberler Ekonomi Para Bakanlık iç borçlanma stratejisini açıkladı - Para Haberleri

        Bakanlık iç borçlanma stratejisini açıkladı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde 336,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 432,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:42
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        Bakanlık iç borçlanma stratejisini açıkladı
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        Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

        Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 336,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 432,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 45 milyar lira, ocakta 121 milyar lira ve şubatta 266,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

        Bakanlığın gelecek 3 aylık dönemi iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 43 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45 milyar liralık, ocakta 96,7 milyarlık iç borç servisine karşılık 121 milyar liralık, şubatta 197 milyar liralık iç borç servisine karşılık 266,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

        Aralıkta iç borçlanmanın 41 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubatta iç borçlanmanın 259,8 milyar lirasının piyasadan, 6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

        Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

        Aralıkta 113,1 milyar lira, ocakta 126,1 milyar lira ve şubatta 223,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 125,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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