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        Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar anlık paylaşılacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güvenilir gıdada yeni dönemi başlattıklarını dikkat çekerek, "Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:23
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        Gıdada yeni dönem başlıyor
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taklit, tağşiş ve hileli gıdaların tespiti ve kamuoyu bilgilendirmesi için geliştirilen güvenlik sistemini tanıttı.

        Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı.

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