Bakan Yumaklı: Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar anlık paylaşılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taklit, tağşiş ve hileli gıdaların tespiti ve kamuoyu bilgilendirmesi için geliştirilen güvenlik sistemini tanıttı.

Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalar ile ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" açıklamasını yaptı.