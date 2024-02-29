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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı'dan et fiyatlarıyla ilgili açıklama: Bunun adı fırsatçılıktır - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı'dan et fiyatlarıyla ilgili açıklama: Bunun adı fırsatçılıktır

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu dün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:26
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        "Bunun adı fırsatçılıktır"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırşehir TİGEM Malya İşletmesi’nde açıklamalarda bulundu.

        Et fiyatlarındaki artışa değinen Bakan Yumaklı, "Rekabet Kurumu dün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır" dedi.

        Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

        İLK DEFA AİLE İŞLETMELERİNE İLAVE DESTEK

        - “Biz büyükbaş hayvancılıkla alakalı verimi artıracağız. Küçükbaş hayvancılıkta da hem verimi hem kaliteyi artıracağız. Özellikle hayvan hastalıklarıyla alakalı hususta çok ciddi bir mücadele planımız ve programımız var. Burada küçükbaş hayvanlar için yapılacak olan hem çiçek aşısı, hem de koyun oğlak vebası ile alakalı aşıları Bakanlık olarak bizler karşılayacağız.”

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        - “Yine aile işletmelerimizi destekleyeceğiz. Onlara ilk defa verilecek birçok destek programı belirledik. Çok kısa bir süre içerisinde de detaylarını arkadaşlarımız açıklayacaklar.”

        - “Özellikle gençlerimizin ve kadın girişimcilerimizin, tarımsal üretimin içerisinde hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim yönüyle olmalarını istiyoruz. Onlara da yine bu üretimi yapmaları ve Türkiye'nin üretimine katkıda bulunmaları sebebiyle desteklerimiz olacak.”

        - “Türkiye'nin hem büyükbaş hayvancılıkta hem de küçükbaş hayvancılıkta damızlık ihtiyacını Et Süt Kurumu ve TİGEM iş birliğiyle çok daha bir üst kademeye taşımak ve üreticilerimizin, besicilerimizin o damızlık ihtiyacını, üstün nitelikli damızlık ihtiyacını karşılayacak bir yapıya kavuşmalarını hedefliyoruz”

        - “Bunlar zaten yapılıyordu ancak biz bunu bir üst seviyeye taşıyarak üreticilerimizin ellerindeki halihazırda yapmış oldukları hem besi açısından hem de süt açısından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların daha iyileri ile değiştirilerek onların sürülerinin kabiliyetini, kapasitesini ve verimliliğini artırmak istiyoruz.”

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        - “Bizim ülkemizin tarımsal üretim açısından gıda arz güvenliğini etkileyecek herhangi bir problemi yoktur. Ben bunu söylemekten imtina etmeyeceğim, hep söyleyeceğim. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde bizim gerekli üretimimiz mevcut.”

        ET FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        - “Et fiyatlarıyla ilgili tartışma neden çıkıyor? Bu tartışmayla ilgili olarak Rekabet Kurumu dün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız arkadaşlar.”

        - “Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretimi ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Şöyle bir algı var: Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor. Öyle bir şey yok. Bizim hayvan sayılarımıza baktığımız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz.

        - “Fırsatçıların tüketicilerden, bu ülke halkının cebinden, tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz.”

        - “Bugün bu içinde olduğumuz işletme gibi işletmeler, bizim üreticilerimizin sürülerinin ya da bizim üreticilerimizin üretim yaptıkları alanların verimli üretim kapasitesini artırmaya devam edecek.“

        - “Hayvancılık yol haritamız açıklandığı andan itibaren sektörden de gerçekten çok güzel dönüşler ve bununla ilgili cesaretlendiklerini söyleyen üreticilerin olduğunu bilmek bizi de ziyadesiyle memnun etti.”

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