Bakan Varank: Togg yolların tozunu attıracak

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır’a geldi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Iğdır’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Iğdır Organize Sanayi bölgesindeki toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Varank, daha sonra üç fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Açılışı yapılan Togg için eleştirilerde bulunan muhalefete tepki gösteren Bakan Varank, "Hep beraber izledik sizler de benimle beraber gördünüz. Görüntülerde üretim bandı var mıydı vardı. Montaj hatları, boyahaneler var mıydı vardı. Peki müzmin muhalefet günlerce gazete köşelerinde ve televizyonlarda ne dedi? Togg’un üretim bandı yok bu araçları İtalya’dan getirdiler, dediler. İşte bunlar hep gözleri olup da görmeyenler. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Tarihimizi iyi bilmesek bu sorunun cevabına da güzel bir şekilde veremeyiz. Fondaş gazeteciler, dezenformasyon ile 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar ama şunu çok iyi anlamaları lazım artık eski Türkiye yok Togg’un babayiğitlerin arkasında bir baş babayiğit var sayın Cumhurbaşkanımız var. Allah'ın izniyle bütün bu kirli propagandalara rağmen Togg, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılında yolların tozunu arttıracaktır. Iğdır gelişen ve büyüyen ekonomisi ile bölgemize güç katıyor. 3 farklı ülkeye komşu olması hasebiyle bu şehir aslında çok sürecek bir konuma sahiptir. Bu strateji konuma baktığımızda şehrimize üretimde önemli fırsatlar sunmaktadır. Buradaki sanayisi ile Iğdır gelişen ve dünyanın ekonomisi ile bölgemize güç katıyor" dedi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, Iğdır'ın son yıllarda büyük yatırımları aldığını belirterek, "Büyüyün gelişen ve geleceğe umutla bakan Iğdır'ımız da birlikte başaracağız, diyerek yola çıktığımız memleketten hizmet yolunda gençlik ve spordan eğitime, sağlığa ve çevre şehircilikten tarıma kadar son yılda merkezi yönetim bütçesinden almadığımız kadar yatırım aldık" dedi.