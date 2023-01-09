Bakan Varank'tan Türk şirketlerine ziyaret

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle fuara katılan Türk teknoloji girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu'nda incelemelerde bulundu.

Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi alan Varank'a ziyaretinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz eşlik etti.

"TÜRKİYE'DEN FARKLI STARTUPLAR DÜNYA VİTRİNİNDE"

Bakan Varank, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinden 1.000'e yakın startupın CES'te ürünlerini ve fikirlerini sergilediğini söyledi.

Türkiye'den startupların da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle fuara katıldığı anlatan Varank, "Türkiye'den farklı startupları buraya getirerek adeta onları dünyanın vitrinine koymaya çalışıyoruz. Bu sene 52 startup getirdik. Kalkınma Ajansları'mız bu startupların burada konaklamalarıyla ilgili destekleri sağlıyor, burada açtığımız stantların ücretlerini Kalkınma Ajansları ile ödüyoruz. Aynı zamanda Türk Hava Yoları da buraya gelecek girişimcilerimize bilet fiyatlarında uygun bir indirim yapıyor. Bu sayede Türkiye'den firmaları buraya getirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Varank, girişimcilerin böyle bir etkinliğe katıldıkları, bu networkü elde ettikleri, ürünlerini ve fikirlerini ortaya koyarak ülkelerine ve kendilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

"BAŞARI HİKÂYELERİYLE DÖNECEKLER"

Fuarda Türk girişimcilerin stantlarını gezerken fikirlerin nasıl ticarileşebileceğini gördüğünü belirten Bakan Varank, bu firmalardan bazılarının geliştirdiği "orijinal" ürünlerden bahsetti.

Varank, bu firmalardan Beebird'ün yapay zekâ temelli geliştirdiği yazılımla dünyanın en iyi filtre kahvesini demleyen bir makina ürettiğine dikkati çekerek, "Dünyada kahve sektörü özellikle ABD'de çok yaygın. ABD'nin 1,6 milyar dolarlık kahve makinası ithal ettiğini söylediler. Dünyanın en iyi kahvesini demleyen bir yapay zeka temelli ürün geliştirmişler. Bunu burada pazarlıyorlar, yatırımcılarla görüşüyorlar" dedi.

Byqee firmasının geliştirdiği teknolojiyi de anlatan Varank, firmanın geliştirdiği batarya ile bisikletleri elektrikli hale getirebildiğini aktararak, "Dünyada bu işle uğraşan farklı firmalar var ama Türkiye'deki girişimcimizin özelliği küçük bir çözümle bunu başarması, 30 kilometrelik bir menzile ulaşması ve bunun bisiklette sadece 4 kilogramlık ilave yük oluşturması. Çok başarılı bir girişim, şimdiye kadar satış da yapmışlar. Amerika'ya CES'e gelerek kendi ürünlerini tanıtıyorlar, yatırımcılarla görüşüyorlar, muhtemel müşterilerle görüşüyorlar. İnşallah buradan başarı hikayeleriyle dönecekler" diye konuştu.

"FİRMALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Varank, Türkiye'nin son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Türk startupları 2021 yılında 1,6 milyar dolarlık tüm dünyadan yatırım aldı, 2022 yılında da aynı rakamı yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin genç girişimcilerinin kurduğu firmaların CES gibi etkinliklerle dünya sahnesine çıktığını vurgulayan Varank, "Bu başarıların devam edeceğini biliyoruz çünkü gençlerimize, girişimcilerimize güveniyoruz" diye konuştu.

Varank, startupların yanı sıra Türkiye'nin büyük firmalarının da bu fuara geldiğini kaydederek, "Biz bu fuara Türkiye açısından bir başarı hikayesi yazmak üzere ilgimizi sürdüreceğiz. Kalkınma Ajansları'mızla buraya gelecek firmalarımıza desteklerimizi devam ettireceğiz. Buraya gelen firmalarımız da hem yatırım alarak hem ürünlerini pazarlayarak güzel başarılar elde edecekler" değerlendirmesinde bulundu.