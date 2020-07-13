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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı." dedi.

İşte Varank'ın o açıklaması; "Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi. Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı.Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti."

Varank, paylaşımında ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretiminin aylık değişimiyle, endeksin alt kalemlerine ilişkin değişimlerin görüldüğü grafiklere de yer verdi. Buna göre Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17,4'lük artış performansıyla İtalya ve Fransa'nın ardından 3'üncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.