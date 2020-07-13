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TÜİK mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 19.9 düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13.3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık olarak ise yüzde 17.4 arttı. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.9 arttı.