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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist açılışında konuştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist açılışında konuştu

        Bakan Uraloğlu, "Bugünden itibaren yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:24
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        "Hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bugünden itibaren hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacaklarını belirterek, "Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız" dedi.

        Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kara yolu, demir yolu, hava yolu ve denizcilik gibi ulaştırmanın her modunda ve haberleşme alanında ülkeye çağ atlattıklarını ve Cumhuriyet'in 100. yılının Bakanlık açısından çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerinin hizmete açıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

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        2023 yılında yapılan bazı hizmetleri anımsatan Uraloğlu, şunları aktardı:

        "Hizmete aldığımız İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı, Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kayseri Anafartalar-Hızlı Tramvay Hattı, Konya-Antalya Yolu ve Demirkapı Tüneli, Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli, Yeni Foça Yat Limanı, TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 89 kilometrelik kesimi gibi nice projenin birçoğunun açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirdik."

        "VATANDAŞLARIMIZDAN GELEN TALEP ÜZERİNE CİDDİ BİR KAPASİTE ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYMAKTAYDI"

        Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "2023 yılının son günlerini idrak ederken, Cumhuriyet'imizin 100. yılına da yeni bir dev eseri, Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın 2. pistini hizmete alarak veda etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

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        Yeni piste ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "3 bin 540 metre uzunluğundaki, en geniş gövdeli uçakların inebileceği 2. pistin yanı sıra üç adet taksi yolu, 62 uçak kapasiteli orta apron ve 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üstyapı tesislerini de çağın en son teknolojisiyle yeniledik. 91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren tüm hava trafik sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir."

        "HAVA TRAFİK KAPASİTESİNİ EN AZ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

        Uraloğlu, bugünden itibaren de hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacaklarını aktararak, "Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız. İlerleyen zaman içerisinde bunu 2,5 katına çıkarmış olacağız." dedi.

        "Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir" diyen Abdulkadir Uraloğlu, "Bu noktada Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız ve bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taçlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Durmak Yok Yola Devam" sloganının tam da "ulaştırmacıların sloganı" olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu sloganla yolumuza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğu ve desteklediği için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti ve tamamlayıcı yapıları inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan, en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."

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