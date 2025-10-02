Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.085,04 %-1,20
        DOLAR 41,6038 %0,15
        EURO 49,0109 %0,46
        GRAM ALTIN 5.185,66 %0,38
        FAİZ 39,17 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 63,60 %0,51
        BITCOIN 118.851,00 %1,07
        GBP/TRY 56,1864 %0,24
        EUR/USD 1,1754 %0,19
        BRENT 65,11 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 8.478,67 %0,38
        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile euro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile euro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

        Şimşek, NSosyal hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor."

        Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Habertürk Anasayfa